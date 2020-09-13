تكنولوجيا: قائمة بهواتف هواوي و HONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 خلال الفترة القادمة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي في مؤتمر المطوريين مؤخراً عن تحديث واجهة EMUI 11، واليوم نستعرض إصدارات هواوي وHONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 خلال الفترة القادمة.
دفعت شركة هواوي بتحديث واجهة EMUI 10 لإصدارات الشركة من الهواتف الذكية بوتيرة بطيئة خلال الفترة الماضية، واليوم أطلقت هواوي بالفعل تحديث واجهة EMUI 11 إلا أن هواوي لم تتمكن من العمل مع جوجل لتطوير التحديث الجديد وفقاً للمميزات الجديدة المقدمة في Android 11، كما أعلنت الشركة عن إمكانية ترقية الأجهزة لاحقاً إلى نظام الشركة الجديد HarmonyOS.
ولقد بدأت هواوي في إختبار الإصدار التجريبي من تحديث EMUI 11 على مجموعة من إصدارات الشركة تشمل Huawei P40، و Huawei P40 Pro، و Huawei P40 Pro Plus، وهاتف Mate 30 نموذج LTE و5G، وهاتف Mate 30 Pro نموذج LTE و5G، وهاتف Mate 30 RS Porsche Design، وجهاز MatePad Pro اللوحي نموذج LTE و5G، على أن يتم دفع التحديث لقائمة تضم 50 هاتف وجهاز من إصدارات هواوي وHONOR.
ومن المقرر أن ينطلق تحديث واجهة EMUI 11 وتحديث واجهة Magic UI 4.0 إلى الهواتف والأجهزة الذكية التالية خلال الفترة القادمة:
- هاتف Huawei P30
- هاتف Huawei P30 Pro
- الإصدار الجديد من هاتف Huawei-P30 Pro
- هاتف Huawei Mate 20
- هاتف Huawei Mate 20 Pro
- هاتف Huawei-Mate 20 X
- هاتف Huawei Mate 20 X 5G
- هاتف Huawei Mate X
- هاتف Huawei-Mate Xs
- جهاز Huawei MediaPad M6
- جهاز Huawei MediaPad M6 8.4
- هاتف Huawei-Nova 5 Pro
- هاتف Huawei Mate 30
- هاتف Huawei Mate 30 5G
- هاتف Huawei-Mate 30 Pro
- هاتف Huawei Mate 30 Pro 5G
- هاتف Huawei Mate 30 RS Porsche design
- هاتف Huawei-P40
- هاتف Huawei P40 Pro
- هاتف Huawei P40 Pro Plus
- جهاز Huawei-MatePad Pro
- جهاز Huawei MatePad Pro 5G
- جهاز Huawei MatePad 10.4
- Huawei-Nova 6 SE
- هاتف Huawei Nova 5
- هاتف Huawei Nova 5i Pro
- هاتف Huawei-Nova 5Z
- هاتف Huawei Enjoy 20 Pro
- هاتف Huawei Enjoy Z 5G
- Huawei-Enjoy 10e
- هاتف Huawei Enjoy 10 Plus
- هاتف Huawei Enjoy 10S
- هاتف Huawei-Nova 7
- هاتف Huawei Nova 7 Pro
- هاتف Huawei Nova 6
- هاتف Huawei-Nova 5 5G
- جهاز Huawei MatePad 10.8
- هاتف Huawei Nova 7 SE
- هاتف Honor-20
- هاتف Honor 20 Pro
- هاتف Honor Magic 2
- هاتف Honor-20S
- هاتف Honor 9X
- هاتف Honor 9X Pro
- هاتف Honor-Play 4T Pro
- هاتف Honor V30
- هاتف Honor V30 Pro
- هاتف Honor-30
- هاتف Honor 30 Pro
- هاتف Honor 30 Pro Plus
- هاتف Honor-30 Youth Edition/Honor 30 Lite
- هاتف Honor Play 4 Pro
- هاتف Honor 30S
- هاتف Honor-X10
- جهاز Honor ViewPad V6
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: قائمة بهواتف هواوي و HONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 خلال الفترة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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