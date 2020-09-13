تكنولوجيا: قائمة بهواتف هواوي و HONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي في مؤتمر المطوريين مؤخراً عن تحديث واجهة EMUI 11، واليوم نستعرض إصدارات هواوي وHONOR المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 خلال الفترة القادمة.

دفعت شركة هواوي بتحديث واجهة EMUI 10 لإصدارات الشركة من الهواتف الذكية بوتيرة بطيئة خلال الفترة الماضية، واليوم أطلقت هواوي بالفعل تحديث واجهة EMUI 11 إلا أن هواوي لم تتمكن من العمل مع جوجل لتطوير التحديث الجديد وفقاً للمميزات الجديدة المقدمة في Android 11، كما أعلنت الشركة عن إمكانية ترقية الأجهزة لاحقاً إلى نظام الشركة الجديد HarmonyOS.

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ولقد بدأت هواوي في إختبار الإصدار التجريبي من تحديث EMUI 11 على مجموعة من إصدارات الشركة تشمل Huawei P40، و Huawei P40 Pro، و Huawei P40 Pro Plus، وهاتف Mate 30 نموذج LTE و5G، وهاتف Mate 30 Pro نموذج LTE و5G، وهاتف Mate 30 RS Porsche Design، وجهاز MatePad Pro اللوحي نموذج LTE و5G، على أن يتم دفع التحديث لقائمة تضم 50 هاتف وجهاز من إصدارات هواوي وHONOR.

ومن المقرر أن ينطلق تحديث واجهة EMUI 11 وتحديث واجهة Magic UI 4.0 إلى الهواتف والأجهزة الذكية التالية خلال الفترة القادمة:

هاتف Huawei P30

هاتف Huawei P30 Pro

الإصدار الجديد من هاتف Huawei-P30 Pro

هاتف Huawei Mate 20

هاتف Huawei Mate 20 Pro

هاتف Huawei-Mate 20 X

هاتف Huawei Mate 20 X 5G

هاتف Huawei Mate X

هاتف Huawei-Mate Xs

جهاز Huawei MediaPad M6

جهاز Huawei MediaPad M6 8.4

هاتف Huawei-Nova 5 Pro

هاتف Huawei Mate 30

هاتف Huawei Mate 30 5G

هاتف Huawei-Mate 30 Pro

هاتف Huawei Mate 30 Pro 5G

هاتف Huawei Mate 30 RS Porsche design

هاتف Huawei-P40

هاتف Huawei P40 Pro

هاتف Huawei P40 Pro Plus

جهاز Huawei-MatePad Pro

جهاز Huawei MatePad Pro 5G

جهاز Huawei MatePad 10.4

Huawei-Nova 6 SE

هاتف Huawei Nova 5

هاتف Huawei Nova 5i Pro

هاتف Huawei-Nova 5Z

هاتف Huawei Enjoy 20 Pro

هاتف Huawei Enjoy Z 5G

Huawei-Enjoy 10e

هاتف Huawei Enjoy 10 Plus

هاتف Huawei Enjoy 10S

هاتف Huawei-Nova 7

هاتف Huawei Nova 7 Pro

هاتف Huawei Nova 6

هاتف Huawei-Nova 5 5G

جهاز Huawei MatePad 10.8

هاتف Huawei Nova 7 SE

هاتف Honor-20

هاتف Honor 20 Pro

هاتف Honor Magic 2

هاتف Honor-20S

هاتف Honor 9X

هاتف Honor 9X Pro

هاتف Honor-Play 4T Pro

هاتف Honor V30

هاتف Honor V30 Pro

هاتف Honor-30

هاتف Honor 30 Pro

هاتف Honor 30 Pro Plus

هاتف Honor-30 Youth Edition/Honor 30 Lite

هاتف Honor Play 4 Pro

هاتف Honor 30S

هاتف Honor-X10

جهاز Honor ViewPad V6

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