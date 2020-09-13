شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد لخدمة Google Groups يجلب عدد من المزايا المبتكرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل في منشور بالمدونة، أن تجديد التصميم الخاص بمجموعات Google، والذي كان في مرحلة تجريبية لعدة أشهر، سيصبح الخيار الافتراضي لجميع المستخدمين بدءًا من الأسبوع المقبل، و تشتمل الواجهة الجديدة، التي تحتوي على العديد من الميزات المطلوبة بشدة من المستخدمين، على تصميم جديد للهاتف، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يوجد أيضا تصميم جديد لصناديق بريد وارد محدثة، واستبدال العلامات والفئات في مجموعات بالتسميات.

وستؤدي إعادة تصميم المجموعات على الهاتف المحمول إلى التخلص من المظهر القديم بشكل جيد، وإعطائه مظهرًا أقرب إلى إصدار سطح المكتب.

كما سيسهل تصفح المجموعات والبحث عنها على الهاتف المحمول وإدارة إعدادات العضوية وقراءة محادثات المجموعة.

وستسمح التصنيفات للمستخدمين بتصفية الرسائل والبحث عنها في المجموعة، وسيضيف التحديث إلى صناديق البريد الوارد، والذي يسمح للفرق باستخدام مجموعة Google كقائمة بريد إلكتروني، وتوفر عوامل تصفية وعمليات بحث سريعة حتى يتمكن المستخدمون في المجموعة من العثور على محادثات في مجموعة.

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كما ستكون مجموعات Google الجديدة متاحة لجميع عملاء G Suite، وسيبدأ طرحها في 15 سبتمبر.

وكانت أعلنت جوجل أن الإصدار الجديد من خدمة Gmail سيحول هذه المنصة لأكثر من وسيلة للمراسلة فقط، وتبعا لشركة جوجل فإن الإصدار الجديد من Gmail بات يجمع فى هذه المنصة عددا من الخدمات التابعة للشركة، مثل خدمة Mail للمراسلة، وخدمة Rooms و Chat و Meet، ما يمكن من استخدامها للمراسلة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو الجماعية وإرسال الملفات والبيانات التى قد تستخدم للعمل بشكل عملى وسريع.

كما أوضح الخبراء فى جوجل أن خدمة Chat فى Gmail ستمكن المستخدمين من الاعتماد عليها فى مراسلة الأفراد والمجموعات الصغيرة مباشرة.

أما خدمة Rooms فستمكن من خلق مساحة للعمل على المشاريع الجديدة، وعن طريقة Meet سيكون بإمكان المستخدم إنشاء مكالمات فيديو جماعية أو فردية.