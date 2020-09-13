لمنع الحوادث..إشارات مرور خاصة بـ”مدمني الهواتف المحمولة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2020 11:30 صباحًا

وصلت ظاهرة الإقبال على استخدام الهواتف المحمولة حالة الإدمان لدى الكثيرين ، ليس فقط أثناء جلوسهم حتى وأثناء سيرهم أو قيادتهم للسيارة وغيرها ، مما دفع إحدى مقاطعات الصين للبحث عن طريقة لتقليل الحوادث الناجمة عن إدمان الهواتف .

لجأت مقاطعة صينية لاستخدام إشارات مرور أرضية خاصة لتنبيه المشاة مدمني الهواتف المحمولة أثناء عبورهم الطريق لمنع وقوع حوادث لهم، وذلك لتركيزهم الشديد أثناء استخدام الهواتف.

وذكرت صحيفة “الشعب اليومية” الصينية، السبت، أن مدينة قوانجتشو عاصمة مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين لجأت إلى إشارات مرور أرضية تضيء باللونين الأحمر والأخضر في معبر للمشاة في حي تيانخه.

وتهدف المقاطعة من إشارات المرور المبتكرة تذكير المشاة المدمنين على استعمال الهواتف المحمولة برؤوس منحنية بالانتباه إلى وقت عبور الطريق، وكذلك تذكير سائقي السيارات بالإبطاء لضمان سلامة المرور.

وبلغ إجمالي إيرادات اتصالات الخطوط الثابتة لشركات الاتصالات العملاقة الثلاثة -تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم– 272.9 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة 11.5% على أساس سنوي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في أغسطس/آب الماضي.

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ونهاية يوليو/تموز الماضي، ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في الصين بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستخدم، بينهم نحو 1.29 مليار مشترك في الجيل الرابع.

وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت في الصين نما بشكل مطرد خلال الأشهر السبعة، حيث وصلت سرعة الإنترنت لدى 87.4% من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن الصين بلغ حجم معاملات تكنولوجية 770.72 مليار يوان (بنحو 111.6 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020، بزيادة 6.5% على أساس سنوي.

وتصدرت عقود خدمات التكنولوجيا القائمة بحجم معاملات بلغ 368.41 مليار يوان، بينما ارتفعت قيمة عقود تطوير التكنولوجيا بنسبة 22.9% لتصل إلى 325.2 مليار يوان.

وارتفع حجم المعاملات للعقود المسجلة من قبل مؤسسات البحث العلمي بنسبة 30% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إنه من بين جميع عقود التكنولوجيا البالغ عددها 136434 عقدا في النصف الأول من العام، هناك 56287 عقدا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.