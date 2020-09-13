شاومي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Poco X3 NFC

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة شاومي الصينية ، عن إطلاق هاتفها الذكي Poco X3 NFC الجديد من الفئة المتوسطة، والذي صنف وفقا للخبراء كواحد من أفضل الهواتف التي تم إطلاقها خلال العام الجاري.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة وفقا لفئة الحماية IP53، مع زجاج حماية ضد الصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على شاشة LCD قياس 6.67بوصة وبدقة وضوح 1080+ بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز ومعدل استقصاء اللمس 240 هرتز، وبالتالي تمتاز الشاشة بوقت استجابة سريع للغاية.

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وتظهر على الجانب الأمامي كاميرا السيلفي في ثقب صغير بدقة 20 ميجابيكسل. وقامت الشركة الصينية بتركيب كاميرا رباعية على الجانب الخلفي للهاتف الذكي Poco X3 NFC الجديد، وتعول شركة شاومي في الكاميرا الرئيسية على مثبت الصورة سوني IMX682 بتنسيق 1/1.73 بوصة وبدقة 64 ميجابيكسل، وتعمل الكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم الهاتف الذكي الجديد الوضع الليلي والتثبيت الرقمي للفيديو.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 732G وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت والذاكرة الداخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية سعة 5160 مللي أمبير ساعة، وتتم إعادة الشحن عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 33 وات.

ويزخر الهاتف الذكي الجديد بمنفذ AUX، مع دمج مستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل، مع سماعات ستيريو مزدوجة وبطاقتي SIM، ويمتاز بتقنية الواي فاي 5 والبلوتوث 5.1.