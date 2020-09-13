“اكتشاف غريب” على سطح كوكب عطارد..مربع أسود يحيّر العلماء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 4 ساعات

منذ وصول الإنسان للفضاء ، يبحث العلماء عن أي دليل يوصلهم لإثبات وجود حياة أخرى خارج كوكب الأرض .

اكتشف المتخصص المعروف في علم الآثار الافتراضي، سكوث وارنج، مربعا أسود على سطح عطارد، يشبه لوحة الفنان التشكيلي الروسي كازيمير ماليفيتش، “المربع الأسود”.

وتعد أبعاد مربع عطارد أكبر بكثير حيث بلغ طول ضلعه 5 كيلومترات، وعثر وارنج على مربعه الأسود في صورة فوتوغرافية التقطها عام 2015 مسبار “ميسنجر” التابع لوكالة ناسا الأمريكية.

ولا يشك الخبير في أنه قد قدم شهادة بنسبة 100% لوجود سكان كواكب خارجية على سطح عطارد بصفته أقرب كوكب إلى الشمس، وفقا لما ذكرته “كومسومولسكايا برافدا”.

ويرى الخبير أن المربع الأسود عبارة عن مدخل في قاعدة نشرها سكان كواكب أخرى تحت سطح عطارد حيث يستخرجون الثروات الطبيعية، ولم يستبعد إقامتهم هناك قاعدة لمركباتهم الفضائية.

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ولم تعلق ناسا على هذا الاكتشاف الغريب، وقال بعض علماء الكواكب إن المربع الأسود ذا الأضلاع المستقيمة عبارة عن ظل أسقطه أحد المرتفعات على سطح عطارد.

فيما يتساءل الكثير لماذا كان الظل على شكل مربع مستقيم الأضلاع، مع العلم أن استقامة الخطوط هي ظاهرة نادرة في الطبيعة. أما كوكب عطارد فاكتشف لديه هيكل هندسي ثان ذو خطوط مستقيمة.

يذكر أن مسبار “ميسنجر” الأمريكي كان التقط في 10 فبراير/ شباط عام 2012 صورة فوتوغرافية لمستطيل أسود غامض مستقيم الأضلاع يبلغ طوله 6 كيلومترات وعرضه 3 كيلومترات.

واعقد البعض آنذاك أن المستطيل هو مدخل لقاعدة سكان كواكب أخرى، لكن البعض الآخر افترض أنه عبارة عن حجر كبير الأبعاد يعلو سطح عطارد ويبدو جسما دخيلا على خلفيته.

يذكر أن مسبار “ميسنجر” أطلقته ناسا في مايو/ أيار عام 2004 ليصل عطارد في مارس/ آذار عام 2011، وقام بـ4000 دورة حول الكوكب وكان ينزل تدريجيا نحو سطحه ثم استنفد وقوده وسقط على عطارد عام 2015 بعد أن نزل إلى ارتفاع 6 كيلومترات فوق سطحه.