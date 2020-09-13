تكنولوجيا: هاتف ONEPLUS 8T PRO يظهر في دليل وان بلس الرسمي للأجهزة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف OnePlus 8T خلال الفترة الماضية في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من واجهة OxygenOS 11، ومن جديد ظهر هاتف ONEPLUS 8T PRO في صفحة دليل وان بلس الرسمي للأجهزة القادمة.

تستعد شركة وان بلس للإعلان قريباً عن سلسلة OnePlus 8T التي تتضمن اثنان من الإصدارات OnePlus 8T وOnePlus 8T Pro، وهو ما أكدت عليه أحدث التسريبات التي جاءت عبر صفحة وان بلس الرسمية.

بدأت شركة وان بلس هذا العام في المنافسة في سوق الهواتف المتوسطة مع إصدارها الأول OnePlus Nord، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق الإصدارات المميزة الجديدة من سلسلة هواتف T.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن وان بلس لن تقدم هذا العام إصدار Pro من سلسلة T، إلا أن الصفحة الرسمية لدليل الأجهزة المرتقبة أكدت على خطط وان بلس لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة قريباً.

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وتؤكد الصفحة الرسمية لشركة وان بلس على أن الشركة تقدم OnePlus 8T وOnePlus 8T Pro، كما ستقدم الشركة اثنان من سلسلة هواتف Nord المتوسطة قريباً، حيث تظهر الإصدارات الجديدة بنموذج رقم N100، و N105g، أيضاً لدى الشركة إصدار أخر برمز N105g.

ومن المتوقع أن تقدم وان بلس إصدارها القادم من هواتف Nord المتوسطة بمستوى تسعير أقل، والذي يظهر في التسريبات الآن برمز “Clover” ويأتي برقاقة معالج Snapdragon 460، وهو الإصدار الذي يظهر في التسريبات بنموذج رقم N100.

كما تقدم الشركة إصدار أخر من الفئة المتوسطة يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، مع رقاقة معالج Snapdragon 690، وهو النموذج الذي يظهر برقم N105g.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 8T ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع شاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 120Hz، لذا نترقب حدث وان بلس القادم لمزيد من التفاصيل عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الشركة.

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