تكنولوجيا: سامسونج تعتمد هاتف Galaxy S20 FE في NBTC إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة سامسونج هاتف Galaxy S20 FE أو الذي يعرف بهاتف Galaxy S20 Fan Edition في NBTC في تايلاند إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

لم تعلن العملاق الكوري بشكل رسمي حتى الآن عن موعد كشف النقاب عن الإصدار الخاص من سلسلة Galaxy S20 أو الذي يعرف بهاتف Galaxy S20 FE، إلا أن التسريبات التي جاءت حتى الآن تشير إلى خطط سامسونج للإعلان عن الهاتف في أكتوبر المقبل.

ولقد أعتمد هاتف Galaxy S20 FE من قبل أكثر من وكالة مختصة في جهات مختلفة، واليوم يعتمد الهاتف في NBTC في تايلاند أيضاً.

كما أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن تصميم هاتف Galaxy S20 FE والألوان التي ينطلق بها خلال الفترة القادمة، كما كُشِف عن مواصفات الهاتف الذي يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، ويتميز بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

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كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy S20 FE بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة خزين 128 جيجا بايت، أيضاً يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy S20 FE باثنان من النماذج، حيث يدعم النموذج الأول الإتصال بشبكات 4G ويأتي برقاقة معالج Exynos 990، بينما يدعم النموذج الثاني الإتصال بشبكات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 865.

ويتميز هاتف Galaxy S20 FE بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل OIS، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

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