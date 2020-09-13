تكنولوجيا: صور حية تكشف عن واجهة مخصصة لهاتف LG Wing المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف LG المميز بشاشة قابلة للتدوير LG Wing العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم يظهر الهاتف من جديد في صور حية تقدم نظرة جديدة على واجهة مخصصة في هذا الإصدار، مع مقارنة بهاتف Galaxy Note20.

ينطلق هاتف LG Wing قريباً بتصميم غير تقليدي للشاشات المزدوجة في الهواتف الذكية، حيث يتم تدوير الشاشة إلى وضع أفقي لتدعم المستخدم باثنان من الشاشات لتشغيل تطبيقات مختلفة، أو لمتابعة محتوى الفيديو أو الألعاب مع تشغيل تطبيق أخر على الشاشة الثانوية.

وتقدم الصور الحية مقارنة بين إصدار سامسونج Galaxy Note20 وهاتف LG Wing، حيث يظهر هاتف LG Wing بأبعاد أطول نسبياً من هاتف Note20 الذي يتميز بقياسات 161.6 في 75.2 في 8.3مم، مع شاشة بحجم 6.7 إنش، وأبعاد 20:9، لذا من المتوقع أن يتميز هاتف LG Wing بحجم 6.8 إنش في الشاشة.

من جانب أخر يظهر هاتف LG Wing في الصور الحية بحواف أكثر سماكة مقارنة بهاتف Galaxy Note20 الذي يأتي بحواف نحيفة جداً.

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ويؤكد مصدر التسريبات المصورة الجديدة على أن LG تقدم إصدارها المرتقب LG Wing بواجهة مستخدم مخصصة تحاكي الواجهة المستخدمة في أجهزة التلفاز الذكية من LG، حيث تظهر على الشاشة الرئيسية إختصارات بتصميم 3D.

أيضاً تؤكد الصور الحية على أن الشاشة الثانوية في هاتف LG Wing يمكن أن تدعم المستخدم بشكل مستقل تماماً عن الشاشة الرئيسية، بينما كشف مقطع تشويقي أخر عن إمكانية إستخدام الشاشتين بشكل متكامل في الألعاب، حيث ظهرت على الهاتف لعبة Asphalt.

يذكر أن التسريبات التي رصدت حتى الآن أشارت إلى أن الشاشة الثانوية في هاتف LG Wing ستتميز بحجم 4 إنش، ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق الهاتف بسعر 1600 دولار للأسواق، لذا نترقب حدث الشركة في 5 من أكتوبر لمزيد من التفاصيل.

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