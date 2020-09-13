شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون مستخدمى أندرويد من تطبيق TikTok Pro المزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد من أكثر الهواتف شهرة حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم أندرويد، فقد يحثك تقرير جديد على إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك، حيث حذر باحثون من ZScaler من تطبيق مزيف يدعى أنه مخصص لـ "TikTok Pro"، والذى يحتوى على برامج تجسس خطيرة.

وفى منشور حول التطبيق، أوضح الباحث فى ZScaler Shivang Desai: "عند التثبيت، يصور برنامج التجسس نفسه على أنه TikTok باستخدام اسم TikTok Pro، وبمجرد أن يحاول المستخدم فتح التطبيق، فإنه يطلق إشعارًا وهميًا، وسرعان ما يختفى الإشعار وكذلك رمز التطبيق.

وقال الباحثون: "يتم استخدام أسلوب الإخطار الوهمى هذا لإعادة توجيه انتباه المستخدم، وفى الوقت نفسه يخفى التطبيق نفسه، مما يجعل المستخدم يعتقد أن التطبيق معيب"، ومن المثير للقلق أنه بمجرد التثبيت، يمكن للتطبيق المزيف تنفيذ عدد من العمليات الخطرة، حيث يتضمن ذلك سرقة رسائل SMS الخاصة بك، وإرسال رسائل SMS، وسرقة موقعك، والتقاط الصور، والاتصال بأرقام الهواتف وسرقة بيانات اعتماد فيس بوك الخاصة بك.

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وقال أحد القائمين على البحث: "نظرًا لطبيعة الأجهزة المحمولة فى كل مكان والاستخدام الواسع لنظام أندرويد، فمن السهل جدًا على المهاجمين إيذاء مستخدمى أندرويد، وفى مثل هذه الحالات، يجب على مستخدمى الهاتف المحمول دائمًا اتخاذ أقصى الاحتياطات أثناء تنزيل أى تطبيقات من الإنترنت، من السهل جدًا خداع الضحايا للوقوع فى مثل هذه الهجمات".

بناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على توخى الحذر بشأن التطبيقات التى يقومون بتثبيتها، حيث يجب التأكد من تثبيت التطبيقات فقط من متجر Google Play، ولا تنقر مطلقًا على الروابط غير المعروفة التى يتم تلقيها من خلال الإعلانات أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني.

وأضاف الباحثون: "نود أيضًا أن نذكر أنه إذا صادفت تطبيقًا يخفى رمزه، فحاول دائمًا البحث عن التطبيق فى إعدادات جهازك (بالانتقال إلى الإعدادات -> التطبيقات -> بحث للرمز الذى كان مخفيًا). فى حالة برنامج التجسس هذا، ابحث عن التطبيق المسمى TikTok Pro".