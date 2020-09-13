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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالكو Tesla Y يعربون عن استيائهم من نظام التبريد بالسيارة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تم الاكتشاف بواسطة مالك واحد قام بتفكيك الطراز Y لإصلاح مشكلة، لكنه اكتشف قولبة DIY عندما وصل إلى Liquid Cooled Condenser (LCC)، وتمت مشاركة صور مماثلة من مشترين آخرين بعد فترة وجيزة.
تغيير الخشب بالبلاستيك
شارك مالكو الطراز Y الآخرون مقاطع فيديو لسيارتهم الجديدة مع تصحيح أكثر احترافًا حول النظام، وهى أجزاء بلاستيكية شفافة بدلاً من الزخرفة الخشبية.
وكشفت Tesla لأول مرة عن طرازها Y العام الماضي وبدأت في شحن السيارة للعملاء في مارس الماضي، وتتسع السيارة لسبعة أشخاص بالغين، مع وجود خيار للصف الثالث في الخلف، ويقال إنها تنتقل من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية فقط.
الخشب بسيارة تسلا
ويبدأ سعر هذه السيارة من 52،900 دولار، مما يحبط أولئك المالكين الذين فتحوا غطاء المحرك لرؤية الزخرفة الخشبية حول نظام التبريد.
وأخبر المشترون Electrek، أن تسليمهم تم تحديده في نهاية يونيو، لكن Tesla شارك تحديثًا مفاده أن الطلبات تأخرت بسبب العيوب.
وطلب رايلي دوف من ماريلاند نموذج Y في مايو، ولكن عندما وصل لاستلامها كان عليه أن يرفض السيارة، واستشهد دوف بعدد من المشاكل في السيارة، بما في ذلك مشاكل الطلاء والتشطيبات، والمسافات البادئة في المقاعد وحزام الأمان طويل جدا.
سيارة تسلا
وشارك مالكون آخرون إحباطات مماثلة مع طرازهم Y الجديد الذي أجبرهم على رفض التسليم أو استخدام سياسة إرجاع Tesla لمدة سبعة أيام.
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، إن تقليل التعديلات في إنتاج النموذج Y يمثل أولوية قصوى في رسالة بريد إلكتروني للموظفين: "من المهم للغاية بالنسبة لنا زيادة إنتاج النموذج Y وتقليل احتياجات التصحيح.. أريدك أن تعرف أن هذا يحدث فرقًا حقيقيًا مع تسلا في الوقت الحالي".
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