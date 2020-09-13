تكنولوجيا: مالكو Tesla Y يعربون عن استيائهم من نظام التبريد بالسيارة.. اعرف السبب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تم الاكتشاف بواسطة مالك واحد قام بتفكيك الطراز Y لإصلاح مشكلة، لكنه اكتشف قولبة DIY عندما وصل إلى Liquid Cooled Condenser (LCC)، وتمت مشاركة صور مماثلة من مشترين آخرين بعد فترة وجيزة.



تغيير الخشب بالبلاستيك

وكشفت Tesla لأول مرة عن طرازها Y العام الماضي وبدأت في شحن السيارة للعملاء في مارس الماضي، وتتسع السيارة لسبعة أشخاص بالغين، مع وجود خيار للصف الثالث في الخلف، ويقال إنها تنتقل من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية فقط.



الخشب بسيارة تسلا

ويبدأ سعر هذه السيارة من 52،900 دولار، مما يحبط أولئك المالكين الذين فتحوا غطاء المحرك لرؤية الزخرفة الخشبية حول نظام التبريد.

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وأخبر المشترون Electrek، أن تسليمهم تم تحديده في نهاية يونيو، لكن Tesla شارك تحديثًا مفاده أن الطلبات تأخرت بسبب العيوب.

وطلب رايلي دوف من ماريلاند نموذج Y في مايو، ولكن عندما وصل لاستلامها كان عليه أن يرفض السيارة، واستشهد دوف بعدد من المشاكل في السيارة، بما في ذلك مشاكل الطلاء والتشطيبات، والمسافات البادئة في المقاعد وحزام الأمان طويل جدا.