شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة إخفاء "بوست" لا تريد رؤيته على فيس بوك بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان هناك صديق ما تثير منشوراته على فيس بوك إزعاجك، فيمكنك استخدام عدد من الطرق لإزالة منشوراته، أو نشرها بعيدا عن الأنظار، أو ببساطة إخفاء ما يقوم بكتابته، وفيما يلي ملخص لكيفية تحقيق ذلك، ونرصد لك كل التوجيهات التى تخص الإصدار "الجديد" من Facebook على سطح المكتب لديك، وفقا لموقع "the verge".

إذا افترضنا أن صديقا لك كتب منشورا حماسيا عن فيلم تكرهه تمامًا، ولأنكم أصدقاء، سيظهر المنشور على "النيوزفيد" الخاص بك، لكن ليس عليك القلق لأنه من السهل إخفاء تلك المشاركة بحيث لا تظهر في مخططك الزمني.

ما عليك سوى الضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الإدخال، ويمكنك إخفاء هذا المنشور المحدد، أو "تأجيل" الشخص الذي وضع المنشور لمدة 30 يومًا، ويمكنك أيضًا إلغاء متابعة الشخص، مما يعني أنك لن ترى منشوراته على صفحتك الخاصة مرة أخرى.

وإذا قمت بإخفاء منشور ثم غيرت رأيك، فيمكنك العثور عليه مرة أخرى، على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت:

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إخفاء منشور

• اضغط فوق السهم الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من صفحتك على Facebook.

• حدد "الإعدادات والخصوصية"> "سجل النشاط".

• في العمود الموجود على اليسار، ابحث عن "مرشح" (سيكون رابطًا أزرق صغيرًا في الزاوية العلوية اليمنى من العمود) واضغط فوقه.



تفاصيل إخفاء منشور

• قم بالتمرير لأسفل وحدد "مخفي من التايم لاين"، اضغط فوق "حفظ التغييرات".

• يجب أن ترى المشاركات المخفية في العمود الأيسر، ومن خلال تمرير المؤشر فوق الإدخال الذي تريد إظهاره، يمكنك الضغط فوق النقاط الثلاث، وستتمكن من استعادتها.