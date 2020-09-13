شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى للسيطرة على سوق خدمات الألعاب السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق خدمة ألعابها السحابية Xbox cloud gaming service والتى ستكون متاحة بسعر 1 دولار أمريكى للشهر الأول للمستخدمين الجدد، وذلك فى محاولة من الشركة للتفوق على المنافسين، وبحسب موقع TOI الهندى، فسيتمكن المشتركون فى Xbox Game Pass Ultimate، بسعر 14.99 دولارًا شهريًا، من لعب أكثر من 150 لعبة عبر السحابة على وحدات تحكم Xbox وأجهزة أندرويد وأجهزة الكمبيوتر، ولن يحتاج المشترك حتى إلى شراء وحدة تحكم لتشغيل الألعاب، فقط جهاز أندرويد ووحدة تحكم مدعومة.

ويمثل الإطلاق فى 22 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة و19 دولة أوروبية، تحولًا لشركة مايكروسوفت فى الألعاب السحابية، مما يلغى الحاجة إلى الأجهزة الضخمة ولكنه يتطلب اتصالاً سريعًا بالإنترنت، ويشمل الوافدون الجدد جوجل، التى كافحت لبناء قاعدة جماهيرية لخدمة Stadia.

وقال كريم شودرى، رئيس الألعاب السحابية فى مايكروسوفت: "لقد أنشأنا هذه التجربة بحيث تتطلب أقل عرض نطاق ترددى ممكن" وأضاف: "نحن نعمل أيضًا مع مزودى خدمة الإنترنت (ISPs) حول العالم لضمان وجود اتصال قوى بين اللاعبين ومراكز بيانات Azure الخاصة بنا"، فيما تضم خدمة Xbox Game Pass أكثر من 10 ملايين عضو.

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وتعتبر مكتبة الألعاب مفتاحًا لشاغلى الوظائف الذين يتطلعون إلى الحفاظ على ريادتهم، فيما يتوقع المحللين أن يؤدى الطلب على التجارب الغامرة، عبر صوت ورسومات أفضل، إلى زيادة مبيعات وحدات التحكم، حيث تطلق كل من مايكروسوفت وSony أجهزة الجيل التالى هذا العام.

وقالت مايكروسوفت هذا الأسبوع إن Xbox Series S ستطرح للبيع فى نوفمبر بسعر 299.99 دولارًا، مع سعر Xbox Series X الأقوى بسعر 499.99 دولارًا، فيما تقدم Sony، التى يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها المنتصر فى معركة الجيل الأخير من وحدة التحكم، بالفعل ألعابًا سحابية عبر خدمة PlayStation Now، لكن هذا غير متاح على الأجهزة المحمولة، فيما لم تعلن Sony بعد عن أسعار وحدة تحكم PlayStation 5 من الجيل التالي.

وتعمل مايكروسوفت على تقديم العديد من الطرق للمستخدمين للعب عبر الخدمة السحابية ووحدات التحكم بنقاط أسعار مختلفة لمنحها ميزة، فيما يعد الكمون أحد القيود على نمو الألعاب السحابية، أو التأخير الزمنى بين الضغط على زر والحصول على رد الفعل على الشاشة، مع نشر خدمات اتصالات 5G من المتوقع أن تسرع من اعتمادها.