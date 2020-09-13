Vivo تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo V20 SE

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا مجموعة من الصور المسربة للهاتف Vivo V20 SE في وقت سابق من هذا الأسبوع. واليوم، كشف لنا فرع شركة Vivo في ماليزيا أن الشركة الصينية قررت الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo V20 SE في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري.

لم تكشف لنا شركة Vivo عن أي معلومات حول الهاتف Vivo S20 SE حتى الآن، ولكن هناك مجموعة من التسريبات التي كشفت لنا أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 44 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، فضلا عن بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وبغض النظر عن الهاتف Vivo V20 SE، فمن المرجح أن تكشف شركة Vivo كذلك عن الهاتف Vivo V20.

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وعلاوة على ذلك، فمن المرجح أيضًا أن تقوم شركة Vivo بالكشف عن الهاتف Vivo V20 Pro. عمومًا، نحن على بُعد أسبوعين تقريبًا من تاريخ الإعلان الرسمي، وبالتالي لا يزال أمامنا بعض الوقت للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الهواتف الذكية الثلاثة.