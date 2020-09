شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو مسرب للغلاف الخلفى لـ iPhone 12 Pro يكشف عن هاتف أبل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إطلاق iPhone 12 زادت التسريبات والشائعات عن مواصفات وتصميم هاتف أبل المرتقب، وكان آخرهم تسريب فيديو غير رسمى للغلاف الخلفى لجهاز iPhone 12 Pro ، والذى انتشر كالنار فى الهشيم على الإنترنت، إذ نشر بواسطة حساب EverythingApplePro على تويتر، والذى يظهر ماسح LiDAR الجديد الذى سيضيف إلى إمكانات الواقع المعزز للهاتف، وهو نفس ماسح LiDAR الموجود بالفعل فى iPad Pro).

ويستعرض الفيديو أيضا التصميم المسطح قليلاً لأجهزة iPhone لهذا العام، وهو شيء آخر يقال إن هواتف أبل تقترضه من أجهزة الشركة الشهيرة، فهذا التصميم مستوحى من هاتف iPhone 4.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

هناك دليل أيضًا على تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج غير اللامع، وبالنظر إلى مدى توافق هذا التسريب مع الشائعات السابقة، بالإضافة إلى سمعة المسرب المعروف بتسريباته الموثوقة، من المتوقع أن تكون هذه التسريبات مشابهة إلى حد كبير لهاتف iPhone 12.

ومن المتوفع أن تكشف Apple النقاب عن أربعة أجهزة iPhone جديدة هذا العام، بترتيب تصاعدى للسعر، iPhone 12 مقاس 5.4 بوصة ، و iPhone Max 6.1 بوصة ، و 6.1 بوصة iPhone 12 Pro و 6.7 بوصة iPhone Pro Max. .

ونظمت Apple حدثًا سيقام يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، ولكن يبدو أن هناك إجماعًا عامًا على الإعلان عن ساعة Apple Watch جديدة و iPad Air جديد، إذا تم الكشف عن هواتف iPhone 12، فمن المحتمل ألا يتم بيعهما لفترة من الوقت بسبب قيود فيروس كورونا.

يشاع بقوة أن هواتف iPhone 12 ستأتى بـ5G، بالإضافة إلى التحسينات المعتادة على أساس سنوى من حيث الأداء وقدرات التقاط الصور.