شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الإنترنت العميق والمظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يعرف الكثير من المستخدمين شبكة الإنترنت التى نعتمد عليها للدخول إلى المواقع المختلفة، لكن الكثيرين قد لا يعرفون أن هناك إنترنت آخر فيما يعرف بالإنترنت المظلم، إضافة إلى نوع آخر هو الإنترنت العميق، وفيما يلى نعرض الفارق بين هذين النوعين كما يلى:

يقصد به كل الصفحات التى لا يمكن لمحركات البحث الوصول إليها، فهو بمثابة منطقة عمياء، لكنها ليست سرية، لكن لا يمكن فهرستها، وذلك نتيجة للطريقة التي تعمل بها محركات البحث، حيث تعتمد محركات البحث على الروابط، أي أنها توفر لك رابط لزيارة موقع يحوى الكلمات المفتاحية التي كتبتها في المقام الأول، وبعدها تضغط أنت على الروابط التي ترى أنها ستوصلك إلى وجهتك حقًا.

كما توجد هناك صفحات يمكن حجبها من الفهرسة أي أنها على الرغم من امتلاكها رابطاً، حيث يتوجب على المستخدم زيارة تلك الأماكن بعينها مباشرة بدلًا من البحث عنها، وهذا يعتمد على خصوصية الموقع مثلاً أو الميزات التي يتيحها لمستخدميه.

يتم تصنيفه كجزء صغير من الإنترنت العميق تم إخفاؤه عن عمد وغلقه أمام المتصفحات العادية التي نستخدمها، حيث يمكن الوصول إليه من خلال بعض البرامج الخاصة مثل متصفح TOR، حيث توجد شبكة كاملة في الإنترنت المظلم تدعى شبكة TOR ولا يمكنك تصفح محتواها إلا من خلال المتصفح الذي يحمل نفس الاسم TOR.