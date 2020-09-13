شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستويات تلوث الهواء بسبب حرائق كاليفورنيا تتجاوز ضعف الحد المتوقع للخطر والان مع تفاصيل الخبر
وقال مايكل كلاينمان من جامعة كاليفورنيا، قسم الصحة المهنية والبيئية في إرفين لمجلة نيوزويك: "من واقع خبرتي، فإن تأثير الحرائق الحالية غير مسبوق وقد يكون التعرض خطيرًا لكثير من الناس".
بينما تواجه كاليفورنيا حرائق الغابات كل عام، يقول الخبراء إن تغير المناخ زاد بشكل كبير من تواترها وشدتها، حيث قال الحاكم جافين نيوسوم أثناء جولة في مدينة أوروفيل التي دمرتها الحرائق: "النقاش يدور حول تغير المناخ.. فقط تعال إلى ولاية كاليفورنيا، راقبها بأم عينيك".
واستشهد نيوسوم بأن شهر أغسطس هو الأكثر سخونة في تاريخ الولاية، حيث بلغ 14000 ضربة صاعقة جافة في ثلاثة أيام، بالإضافة إلى درجات حرارة قياسية وحالات جفاف، فيعد موسم هذا العام هو بالفعل الأسوأ على الإطلاق.
كما تم حرق أكثر من ثلاثة ملايين فدان، مع تسجيل 19 حالة وفاة وحرق 4000 مبنى في جميع أنحاء الولاية، بالإضافة إلى تدمير المناظر الطبيعية، وتشكل الحرائق تهديدًا لصحة الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مستويات تلوث الهواء بسبب حرائق كاليفورنيا تتجاوز ضعف الحد المتوقع للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.