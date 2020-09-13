الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Samsung One UI 2.5 لتشكيلة Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series في الأسبوع الماضي، والآن حان الوقت بالنسبة للجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 للحصول على نفس التحديث.

هذا التحديث بدأ يشق طريقه بالفعل إلى عدد محدود من الوحدات، ولكن إذا كان كل شيء على ما يرام، فسوف يتم تسليم هذا التحديث لجميع الوحدات في جميع أنحاء العالم في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين.

ظهرت واجهة Samsung One UI 2.5 على وجه التحديد لأول مرة في تشكيلة Galaxy Note 20 Series، ويبدو أن جميع الميزات الجديدة التي جاءت معها، بما في ذلك Wireless DeX، ودعم التنقل بإستخدام الإيماءات لنظام Android 10 للانشرات الطرف الثالث، ووضع التصوير الإحترفي Pro Mode، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى، شقت طريقها أيضًا الآن إلى Galaxy Tab S6.

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بالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر، ويتيح أيضًا للمستخدمين طلب كلمة مرور WiFi من الجهاز القريب المتصل مسبقًا بهذه الشبكة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يتيح لك أيضًا معرفة جودة إشارة WiFi من خلال عرض تسميات توضح قوة الإشارات، بما في ذلك Very Fast و Fast و Normal و Slow، ولكن ينبغي على الروتر أن يدعم هذه الخاصية.