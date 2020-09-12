شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يثير متجر أبل للتطبيقات استياء مايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أبل فى مرمى النيران بعد انتقادها من قبل العديد من الشركات بسبب قواعد متجرها للتطبيقات، وفى حين أن معركتها التى حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مع Epic Games و Fortnite ليست ببعيدة، إذ قامت أبل بتعديل بعض القواعد لشركات مثل مايكروسوفت و جوجل، حيث جعلت أبل فى إرشاداتها الجديدة لمتجر App Store من السهل على الأنظمة الأساسية القائمة على الخدمات السحابية أن تكون موجودة.

ولعل إحدى هذه المنصات هى xCloud، منصة الألعاب من مايكروسوفت، حيث قامت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بإنشاء "كتالوج" مثل نظام لمنصات الألعاب السحابية، لذلك إذا أرادت مايكروسوفت أن يكون xCloud على iOS أو iPadOS، فسيتعين عليها إصدار جميع الألعاب فى متجر التطبيقات، والتى ستراجعها أبل.

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وقال متحدث باسم مايكروسوفت فى بيان لموقع The Verge: "تظل هذه تجربة سيئة للعملاء.. يرغب اللاعبون فى الانتقال مباشرةً إلى لعبة من كتالوجهم المنسق داخل تطبيق واحد تمامًا كما يفعلون مع الأفلام أو الأغانى، ولا يضطروا إلى تنزيل أكثر من 100 تطبيق لتشغيل ألعاب فردية من السحابة، نحن ملتزمون بوضع اللاعبين فى قلب كل ما نقوم به، وتقديم تجربة رائعة هو جوهر هذه المهمة".

وتعد مايكروسوفت xCloud عبارة عن نظام أساسى يتيح للمستخدمين اللعب والوصول إلى ألعاب Xbox عبر البث، وقد تم اختبار xCloud من مايكروسوفت على أندرويد منذ العام الماضى ومن المتوقع إطلاقه فى 15 سبتمبر، وقد كشفت مايكروسوفت فى وقت سابق "انتهت فترة TestFlight الخاصة بمعاينة مشروع xCloud على نظام iOS ونحن نركز على تقديم الألعاب السحابية كجزء من Xbox Game Pass Ultimate لعملاء أندرويد بدءًا من سبتمبر 15".

وبالنسبة إلى أبل و iOS، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم توفير xCloud أم لا، ومن الواضح أن مايكروسوفت لا تزال غير راضية عن قواعد أبل الجديدة ويبدو أن لاعبى Xbox الذين لديهم أجهزة iOS يخلون من منصة xCloud.