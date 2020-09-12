ما هو الحدث الذي ستطلقه سوني الخاص بـ بلاي ستيشن 5؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - ينتظر عشاق “بلاي ستيشن5 ” حدثا خاصا من سوني بعد أن أعلنت الشركة عبر تويتر إنها تعتزم عقد الحدث يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أيلول/ سبتمبر 2020. وتوقع جمهور المنصة أن يكون الحدث عبارة عن تحديثات متعلقة بالألعاب القادمة إلى المنصة من الإستوديوهات التابعة لسوني، أو إستوديوهات الطرف الثالث.

وتقول الشركة عن الحدث أنه “نظرة أخرى على بعض الألعاب الرائعة القادمة إلى PlayStation 5 عند الإطلاق (وما بعده!)”، ويأتي الحدث قُبيل إطلاق المنصة في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن المحتمل أيضًا أن تخصص سوني الحدث للإعلان عن موعد إطلاق منصة PlayStation 5، بالإضافة إلى السعر، وذلك أسوة بمنافستها مايكروسوفت التي أعلنت قبل يومين عن موعد إطلاق منصتي (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S، والسعر.

يُشار إلى أن حدث سوني سيُبث يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت شركة سوني قد أعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب PlayStation، وذلك استعدادًا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

وقدمت الشركة اليابانية مراجعة لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

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وعند الإطلاق، ستتيح سوني للمستخدمين أحد خيارين، إذ يأتي الأول مع قارئ أقراص ليزرية Ultra HD Blu-ray، والآخر بدون القارئ باسم (بلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية) PlayStation 5 Digital Edition.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد سبق لسوني أن كشفت عنها، إذ إنها تحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

وتحتوي المنصة ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت. وكانت قد ركزت سوني في السابق على قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي PlayStation 4 – التي لا تستخدم التقنية – وPlayStation 5، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل جيجابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 جيجابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

وقالت الشركة وقتئذ: إن PlayStation 5 لن تكتفي بدعم أقراص SSD – التي تأتي من نوع NVMe SSD – إذ ستدعم أيضًا أقراص التخزين الخارجية التي ستخصص لدعم ألعاب منصة PlayStation 4 القديمة.

وعلى سبيل المقارنة، تشترك منصة PlayStation 5 من سوني ومنصة Xbox Series X من مايكروسوفت في بعض المواصفات، ومن ذلك المعالج، ومعالج الرسوميات. ولكن منصة مايكروسوفت تمتاز بأنها أقوى بواقع 12 تيرافلوب، بدلًا من 10.28 تيرافلوب. ثم إن قرص التخزين الداخلي في منصة Xbox Series X سيأتي بسعة 1 تيرابايت، بدلًا من 825 جيجابايت.

هذا؛ وتدعم المنصة عرض ألعاب 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارًا/ الثانية. كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة PlayStation 4.