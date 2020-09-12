تكنولوجيا: تحديث Google Meet ينطلق بتصميم جديد لواجهة التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق الفيديو Google Meet قدمت من خلاله تصميم جديد لواجهة التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS.

تستمر عملاق البحث في إضافة تحسينات على تطبيق الفيديو Google Meet في إطار محاولات جوجل لمنافسة تطبيق Zoom.

بدأت شركة جوجل في الفترة الأخيرة في جلب مميزات جديدة لاثنان من التطبيقات هما تطبيق Google Meet، وتطبيق Duo، بتحسين تجربة المستخدم، حيث قدمت تحديث تطبيق Google Meet بمجموعة من التغييرات على منصتي الأندوريد وiOS، بتجربة تحاكي تطبيق Gmail.

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ولقد قدمت جوجل في تحديث سابق إختصار لتطبيق Google Meet في واجهة Gmail، لدعم المستخدمين بتجربة سلسة في بدء الإجتماعات بشكل مباشر، كما تم إضافة زر مخصص للإجتماع مباشرة في تطبيق Meet.

ومن المقرر أن يتيح النقر على زر Meet ظهور ثلاثة من الإختيارات للمستخدمين:

دعم المستخدم بمعلومات عن الإجتماعات للإنضمام ومشاركة الأخرين في الإجتماعات.

بدء مكالمات Meet مباشرة

ضبط جدولة لإجتماعات جديدة في تقويم جوجل

أيضاً يتوفر التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد وiOS، كما ستتوفر المميزات الجديدة عند تحميل التطبيق للمرة الأولى.

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