خليفة Apple Watch Series 3 ستحصل على تصميم جديد، ولكنها ستفتقر لميزات بارزة

فاطمة أيت طالب - دبي - إحتفظت شركة آبل بالساعة الذكية Apple Watch Series 3 على الرغم من إطلاقها للساعة الذكية Apple Watch Series 5 الأحدث. قامت شركة آبل بذلك لتوفير Apple Watch Series 3 كبديل أرخص للساعة الذكية Apple Watch Series 5، ولكن من المتوقع أن يتم إيقاف Apple Watch Series 3 قريبًا.

مع مؤتمر آبل المرتقب في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإعلان رسميًا عن Apple Watch Series 6 الجديدة، وإحالة Apple Watch Series 3 إلى التقاعد. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه سيتم الإعلان عن ساعة ذكية أخرى إلى جانب Apple Watch Series 6 ستحل محل Apple Watch Series 3. ووفقا للمسرب البارز Jon Prosser، فإن الساعة الذكية ” الإقتصادية ” الجديدة من آبل ستحصل على تصميم يشبه تصميم Apple Watch Series 4، ولكنها ستفتقر إلى بعض الميزات.

إذا كنت تأمل في الحصول على هذه الساعة الذكية الإقتصادية الجديدة مع ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، فقد تشعر بخيبة أمل كبيرة لمعرفة أنه سيتم التخلص من هذه الميزة في خليفة Apple Watch Series 3 لخفض التكاليف قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية الجديدة ستفتقر أيضًا لخاصية Always On Display، ولكن بخلاف ذلك، ستحصل على تصميم Apple Watch Series 4 الذي يحتوي على شاشة أكبر قليلاً.

من الواضح أنه كان على شركة آبل إزالة ميزات معينة لخفض التكاليف لعرض الساعة الذكية بسعر تنافسي، ولكن لا يزال من المفترض أن تكون هذه الساعة الذكية صفقة جيدة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على Apple Watch ولكنهم يريدون توفير بعض المال. في كلتا الحالتين، يجب أن نحصل على على جميع التفاصيل يوم الثلاثاء المقبل، لذلك لا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)



Codename: N140S

GPS 40mm

Codename: N140B

Cellular 40mm



Codename: N142S

GPS 42mm

Codename: N142B

Cellular 42mm



- Series 4 design

- No always-on display

- No ECG

- M9 chip



Coming at the September 15th “Time Flies” Event.