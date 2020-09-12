المسؤولون الصينيون غير موافقون على بيع TikTok لشركة أمريكية، لأنه من شأن ذلك أن يجعل الصين تبدو ضعيفة

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نقترب من الموعد النهائي المحدد في 15 سبتمبر، وهو الموعد الذي يُفترض أن تفرض فيه الحكومة الأمريكية الحظر على تطبيق TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المخاوف الأمنية غير المؤكدة التي أعربت عنها الحكومة الأمريكية. سيتوجب على شركة ByteDance التي تقف وراء تطبيق TikTok بيع فرعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شركة أمريكية علمًا أن هناك شركات أمريكية متعددة، بما في ذلك Oracle ومايكروسوفت أعربت عن رغبتها في الإستحواذ على تطبيق TikTok بالفعل.

وفقا لتقرير حصري من وكالة الأنباء رويترز، يعتقد الصينيون أن بيع فرع TikTok في الولايات المتحدة لشركة أمريكية وسط الإجراءات القسرية من البيت الأبيض سيجعل الصين تبدو ضعيفة، هذا وفقًا لمصادر لم يتم الكشف عن هويتها. وردًا على سؤال حول المحنة في إفادة صحفية، قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الصينية، السيد Zhao Lijian أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيء إستخدام مفهوم الأمن القومي لقمع الشركات الأجنبية.

منذ صدور القرار الحكومي الأول ضد TikTok، أطلقت إنستاجرام بالفعل نسخة من تطبيق TikTok على شكل ميزة في تطبيقها تُدعى Reels، في حين أظهرت مايكروسوفت و Oracle إهتمامها بالإستحواذ على عمليات TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية أو الإستحواذ بشكل كامل على التطبيق. ونتيجة لكل هذه الضغوطات، فقد قرر الرئيس التنفيذي لشركة TikTok الإستقالة من منصبه بعد ردة الفعل العنيفة من الرئيس دونالد ترامب.

أعرب العديد من المسؤولين الأمريكيين عن مخاوفهم بشأن الطريقة التي تتعامل بها TikTok مع خصوصية مستخدميها وما إذا كانت تتقاسم بيانات عملائها مع الحكومة الصينية. ذكرت TikTok سابقًا أنها لا ولن تمتثل لأي طلب لمشاركة بيانات المستخدمين مع بكين. تمت مراجعة قائمة الخصائص والتقنيات التي يستخدمها تطبيق TikTok من قبل الحكومة الصينية، وسيحتاج كل عنصر إلى الموافقة قبل ” تصديره ” إلى أي شركة أمريكية. يتضمن ذلك خوارزمية توصيات TikTok القوية. الصين مستعدة لتطبيق هذا الإجراء من أجل ” تأخير أي صفقة تتوصل إليها ByteDance، إذا كانت مُجبرة على ذلك “.