فيديو مُسرب يعرض لنا هيكل الهاتف iPhone 12، ويؤكد قدومه مع مستشعر LiDAR

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن iPad Pro 2020 لم يأت بتلك الترقيات الكبيرة التي كنا نتوقعها، إلا أنه جاء مع إضافة جديدة ومثيرة جدًا للإهتمام تتمثل في إستخدام مستشعر LiDAR في الخلف. بعد ذلك، بدأت الشائعات تتدفق والتي إقترحت أن هذه الميزة ستشق طريقها أيضًا إلى تشكيلة iPhone 12 Series.

الآن بفضل مقطع فيديو جديد تم نشره من قبل حساب EverythingApplePro على شبكة تويتر، فهو يعرض ما يُقال بأنه الهيكل الخاص بالهاتف iPhone 12، وهو الهيكل الذي يحتوي على أدلة تشير إلى أن الهاتف سيضم مستشعر LiDAR، تمامًا كما إقترحت الشائعات السابقة. وكما لاحظتم على الأرجح، فهذا الهيكل يشبه الدمى التي شوهدت سابقًا، لذا في حين أنه قد لا يكون بالضرورة دقيقًا بنسبة 100 في المئة، إلا أن الشائعات على الأقل متسقة.

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بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عما سيفعله الماسح الضوئي LiDAR، فهو سيساعد في الأساس على تعزيز قدرة iPhone 12 على إستشعار معلومات العمق. تأتي العديد من الهواتف الذكية هذه الأيام مُزودة بكاميرات لإستشعار العمق في الخلف يمكن إستخدامها لعدة أغراض تشمل الواقع المعزز وكذلك التصوير. ومع ذلك، فإن مستشعر LiDAR يستخدم نقاط ضوئية غير مرئية متعددة لقراءة البيئة وإستشعار العمق مما يجعله أكثر دقة من الحلول الأخرى.

قد لا يبدو الأمر كبيرًا جدًا، ولكن قد ينتج عن إستخدام هذه التكنولوجيا صور ذات مظهر أفضل وتجربة إستخدام أكثر إتساقًا. عمومًا، هذه مجرد تسريبات وشائعات، وبالتالي لا يزال يتعين علينا الإنتظار حتى تُعلن شركة آبل عن هواتفها الذكية الجديدة لنتأكد من كل شيء.