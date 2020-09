سامسونج ستجلب أخيرًا الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة لهواتفها الذكية في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما كانت شركة سامسونج على ما يبدو أول من كشف علنًا أنها تعمل على حل يسمح لها بتضمين الكاميرات الأمامية تحت شاشات هواتفها الذكية، إلا أنها لم تطلق بعد هاتف ذكي يستخدم هذا الحل. بدلاً من ذلك، قامت شركات مثل ZTE و Xiaomi بالتفوق عليها، ولكن قد يكون هناك سبب وجيه للتأخير.

وفقا لتغريدة جديدة من المسرب الصيني البازر Ice Universe، فهو يقول أن شركة سامسوج ستجعل التكنولوجيا الخاصة بها جاهزة في العام 2021 ويمكن أن تشق طريقها إلى تشكيلة Galaxy S21 Series القادمة. وتقول التغريدة أنه من الواضح أن لدى شركة سامسونج ” متطلبات صارمة ” عندما يتعلق الأمر بجودة الكاميرا، وهذا هو السبب في أنها إستغرقت وقتًا أطول من المنافسين لجلب التكنولوجيا الخاصة بها إلى السوق.

إحدى العقبات التي وقفت في وجه الشركات والتي منعتها من تضمين الكاميرات الأمامية تحت شاشات هواتفها الذكية هي جودة الصور الملتقطة. نظرًا لأن العدسة تحتاج إلى التصوير من خلال طبقة إضافية من الزجاج، فمن الواضح أن هذا سيؤثر على جودة الصور. هذا هو السبب الذي منع الشركات من تضمين الكاميرات الأمامية تحت شاشات هواتفها الذكية طيلة هذه السنوات.

ومع ذلك، لم نرى عينات من ZTE أو Xiaomi حتى الآن، لذلك لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الشركات قد تمكنت من التغلب على هذه المشاكل بنجاح وما إذا كان هناك فرق ملحوظ. في كلتا الحالتين، سنضطر إلى الإنتظار، ولكن حتى ذلك الحين، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state.