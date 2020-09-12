شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمكن مستخدميها من تحميل التطبيقات بدون إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أن شركة جوجل الأمريكية تعمل حاليا على تحديث جديد، يسمح لتطبيق "جوجل بلاى" بإمكانية تحميل التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص إلى أن تحديث "جوجل بلاي" سيسمح بإرسال وتلقى التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وسيعمل متجر "جوجل بلاي" بصورة مشابهة لتطبيقات مثل "شير إت" أو "فايلز جو" لإرسال واستقبال التطبيقات من دون إنترنت.

ويقترح أحدث إصدار من متجر "جوجل بلاي" إجراء بعض التغييرات على قسم "تطبيقاتي"، والذى سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير. ويمكن أن تكون تلك الوظيفة مدعومة فقط للتطبيقات المجانية، وليس التطبيقات المدفوعة الأجر.

ومن المتوقع أن تصدر جوجل تحديثا للمتجر عبر نظام تشغيل أندرويد قريبا ليسمح بوجود تلك الميزة الجديدة، والتى ستعمل أيضا مع التطبيقات الثقيلة، التى قد يدمر تحميلها بيانات هاتفك الذكي.