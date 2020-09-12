تكنولوجيا: هواوي تدعم سلسلة هواتف MATE 40 القادمة بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان خلال الفترة القادمة عن سلسلة هواتف MATE 40، ولقد أكد تقرير جديد على أن العملاق الصيني تقدم الإصدارات الجديدة بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

قدمت العملاق الصيني هواوي في مؤتمر المطوريين الذي عقد مؤخراً تحديث نظام تشغيل Hongmeng OS، وأيضاً تحديث واجهة EMUI 11، دون أن تقدم نفاصيل عن موعد كشف النقاب عن سلسلة MATE 40.

ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة لملصق إعلاني يعود لتحديث واجهة EMUI 11، حيث أوضح تفاصيل تقنية الشحن في سلسلة هواتف mate 40 التي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كما أكد التقرير على أن هواوي تقدم سلسلة Mate 40 التي تتضمن هاتف Mate 40، و Mate 40 Pro، و Mate 40 Pro Plus بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية في اثنان من الإصدارات بالتصميم الدائري في الجهة الخلفية، كما تنطلق الإصدارات القادمة بواجهة EMUI 11 مثبتة مسبقاً.

من جانب أخر أطلقت هواوي تحديث EMUI 11 بمجموعة من المميزات التي تدعم آداء أفضل في الهواتف الذكية، مع تحسين إمكانيات الهاتف، ومن بين هذه المميزات GPU Turbo، ونمط للتحكم في الهاتف بيد واحدة، مع دغم التحكم بالإيماءات، ومشاركة الملفات، إلى جانب معايير أعلى للحماية.

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كما تقدم هواوي سلسلة هواتف Mate 40 برقاقة معالج Kirin 9000، الذي سيكون الإصدار الأخير لهواوي في سوق المعالج.

مواصفات Mate 40 التي كشف عنها حتى الآن:

أكدت التقارير التي نشرت حتى الآن عن حجم الشاشة في هاتف Mate 40 بحجم 6.67 إنش، وهي شاشة منحنية مقدمة من LG، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz.

كما يأتي المستشعر الرئيسي في كاميرة Mate 40 الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً مع دعم التركيز التلقائي بالليزر.

من جانب أحر يأتي هاتف Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus بتصميم منحني waterfall التي تقدم من LG وBOE، كما تدعم هذه الإصدار معدل تحديث 90Hz، ومعالج Kirin 9000، وأيضاً مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي الهواتف بواجهة EMUI 11 ونظام تشغيل Android 11.

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