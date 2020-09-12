تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق ساعة WATCH SE الذكية بتكلفة أقل ودون ميزة تخطيط القلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث ابل القادم في 15 من سبتمبر للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الشركة التي تتضمن ساعة Apple Watch 6 الذكية وأيضاً ساعة WATCH SE الذكية التي تأتي بتكلفة أقل مع غياب بعض المميزات.

أكدت أحدث التسريبات على أن ساعة ابل القادمة التي تنطلق بعنوان WATCH SE تأتي بتصميم قديم، كما تنطلق دون ميزة تخطيط القلب ECG.

ولقد كُشِف عن إصدار ابل منخفض التكلفة من الساعات الذكية WATCH SE للمرة الأولى في تقرير نشر من بلومبرغ منذ أسبوعين تقريباً، واليوم تكشف أحدث التسريبات التي جاءت عبر Jon Prosser عن بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

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ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن تنطلق ساعة Apple Watch SE باثنان من النماذج بحجم 40 و44 مم، مع نموذج يدعم الإتصال GPS وأحر يدعم الإتصال بشبكات LTE.

وتشير التسريبات إلى أن ابل ستعمل على خفض تكلفة هذا الإصدار عن طريق خفض بعض التكوينات ذات التكلفة المرتفعة، والتي يأتي من بينها التصميم، حيث تتبنى ابل تصميم الإصدارات القديمة من ساعات ابل لخفض التكلفة، ومن المتوقع أن تأتي ساعة Apple Watch SE بنفس تصميم ساعة Watch 4 الذكية.

كما تختفي مميزات Always On من شاشة ساعة Apple Watch SE، إلى جانب ميزة تخطيط القلب، كما تضم الساعة الذكية رقاقة M9، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في إعلان الشركة الرسمي المرتقب خلال أيام.

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