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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول سلسلة iPhone 12، حيث كُشِف اليوم عن تسريبات مصورة للهيكل الخاص بهاتف iPhone 12 Pro، مع تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.
يكشف هيكل هاتف iPhone 12 Pro عن إتجاه ابل لتبني تصميم كلاسيكي لسلسلة iPhone 12، يحاكي لغة تصميم هواتف ابل iPhone 4 و iPhone 5.
كما يكشف هيكل هاتف iPhone 12 Pro عن زوايا دائرية، وإطار معدني للهاتف مع طبقة الزجاجية، أيضاً تكشف الصور عن تصميم إعدادات الكاميرة الخلفية الذي يحاكي تصميم إعدادات الكاميرة في هاتف iPhone 11 Pro و Pro Max، مع إضافة لمستشعر جديد في الإعدادات يشار إلى أنه مستشعر LiDAR.
ولقد أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط ابل لدعم iPhone 12 Pro بمستشعر LiDAR، كما تؤكد الصور أيضاً على وجود ملف الشحن اللاسلكي في الجهة الخلفية من هيكل الهاتف، مع نظام مغناطيسي للشحن العكسي.
يذكر أن هكيل الهاتف لا يؤكد على الكثير من التفاصيل الأخرى في تصميم هذا الإصدار، حيث مازالت بعض المواصفات غير مؤكدة حتى الآن، ومن بين هذه المواصفات دعم الهاتف لمعدل تحديث 120Hz، إلى جانب دعم أغلب الإصدارات للإتصال بشبكات Sub-6 5G، ودعم أعلى إصدار في سلسلة iPhone 12 الإتصال بشبكات 5g mmwave.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة تؤكد على بعض المواصفات في هاتف iPhone 12 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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