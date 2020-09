Realme باعت أكثر من 180 آلف وحدة من الهاتف Realme 7 في أقل من 24 ساعة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بعرض الهاتف Realme 7 للبيع بشكل رسمي في الهند يوم أمس بعدما أعلنت عنه في الأسبوع الماضي، والآن أعلنت الشركة الصينية أنها تمكنت من بيع الدفعة الأولى من هذا الهاتف والتي تألفت من أكثر من 180 آلف وحدة يوم أمس.

تقول شركة Realme أنها ستعرض الدفعة الثانية من هذا الهاتف للبيع في اليوم 17 سبتمبر من خلال متجر أمازون الهند ومن خلال متجر FlipKart. ويجري بيع الهاتف Realme 7 باللونين الأزرق والأبيض في الهند مقابل 205 دولارات أمريكية لنسخة 6GB/64GB، ومقابل 230 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.

للتذكير، جاء الهاتف Realme 7 مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G95، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة فقط.

الهاتف Realme 7 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

Our latest addition to our number series is a sensation! More than 1,80,000 users have selected the faster #realme7.

The Most Powerful 64MP Camera Phone is restocking soon. Next sale at 12 PM on 17th September. #CaptureSharperChargeFaster pic.twitter.com/h6ac4vfo1h