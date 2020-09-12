تكلفة تصنيع وحدة واحدة من الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G تبلغ 550$، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق بنشر قائمة مفصلة لتكلفة المكونات المستخدمة في الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G، وهي القائمة التي كشفت لنا أن التكلفة الإجمالية لتصنيع وحدة واحدة من الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G تبلغ 550 دولار أمريكي علمًا أن المكونات وحدها تُكلف 468 دولار أمريكي من التكلفة الإجمالية.

تذهب بقية الأموال إلى التجميع والإختبارات والملحقات وجميع الأشياء الأخرى المطلوبة قبل بيع الهاتف. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فشركة سامسونج تبيع حاليًا الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G مقابل 1300 دولار أمريكي.

كشف المحللون عن ملاحظة مثيرة للإهتمام، وهي أن تكلفة مكونات النسخة التي تدعم شبكات 5G mmWave من الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G تزيد عن تكلفة النسخة التي تدعم شبكات 5G Sub-6GHz بنحو 10 في المئة، وذلك يرجع لحقيقة أن النسخة التي تدعم شبكات 5G mmWave تستخدم مكونات كوالكوم، بما في ذلك المعالج +Snapdragon 865، والمودم Snapdragon X55.

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40 في المئة من أموال المكونات المستخدمة في الإصدارات التي تعمل بالمعالج +Snapdragon 865 من الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G تذهب لشركة كوالكوم، وتمثل المكونات المصنوعة من قبل شركة سامسونج 50 في المئة من التكلفة. يرتفع هذا الرقم إلى 70 في المئة في الإصدارات التي تعمل بالمعالج Exynos، فالمعالج والمودم يُعتبران من أغلى المكونات في الهواتف الذكية.

ووفقا للمحلل Ethan Qi، فقد صرح بالقول : ” قامت سامسونج بعمل ممتاز في تصميم وتصنيع ودمج العديد من التقنيات والمكونات المتقدمة في هيكل نحيف وخفيف الوزن مقارنة بالجيل السابق من الهاتف الرائد، وبهيكل ذو تكلفة إجمالية تنافسية. إن إجمالي تكلفة تصنيع وحدة واحدة من الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G تبلغ نحو 550 دولار أمريكي بحيث تبلغ تكلفة المكونات وحدها حوالي 468 دولار أمريكي، وهو أمر يستحق الثناء لجهاز يبلغ سعره في السوق 1299 دولار أمريكي “.