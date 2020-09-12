شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كورونا تتسبب في ظهور أول وباء معلوماتى فى العالم والذكاء الاصطناعى يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب Covid-19 في ظهور أول وباء معلوماتي في العالم، حيث لم يتمكن الكثير من الناس من فصل الحقيقة عن الخيال، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر العلاج، حيث ألقى خبيران أمريكيان في الذكاء الاصطناعى باللوم على جائحة فيروس كورونا في التسبب بموجة مكثفة من الدراسات العلمية لتوفير المعلومات المتعلقة بالفيروس، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بحلول منتصف أغسطس، تم نشر أكثر من 8000 نسخة مسبقة من الأوراق العلمية التي تحتوي على الكلمات Covid-19 أو SARS-CoV-2 في أرشيفات الطب والبيولوجيا والكيمياء على الإنترنت.

لكنهم يقترحون أن هذه الثروة من المواد يصعب على أي شخص استيعابها، وتتراوح بين الدراسات الجيدة إلى غير الموثوق بها.

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ويمكن أن يكون الاستخدام الأكبر للذكاء الاصطناعي لاستيعاب البحث وتوحيده هو المفتاح لنزع الحقائق من غيرها، وضمان التعرف على المعلومات الموثوقة بشكل صحيح.

كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص وجمع الأبحاث حول موضوع ما، بينما يعمل البشر على تنسيق النتائج، على سبيل المثال.