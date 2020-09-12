تكنولوجيا: سوني تحدد يوم 16 من سبتمبر لإنطلاق حدث PlayStation 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني اليوم عن موعد حدث جديد يعقد في 16 من سبتمبر الجاري للكشف عن تفاصيل سعر جهاز الألعاب PlayStation 5، وموعد توفر الجهاز الجديد في الأسواق.

ينطلق حدث PlayStation 5 يوم الأربعاء المقبل للكشف عن التفاصيل المرتقبة عن جهاز ألعاب سوني الجديد، كما يتضمن الحدث إعلانات إستديو ألعاب سوني عن التحديثات الجديدة للألعاب، والألعاب المرتقبة لجهاز PlayStation 5 من شركاء سوني.

ومن المقرر أن تستعرض سوني تفاصيل الألعاب القادمة على جهاز PlayStation 5، وآداء المنصة الجديدة في الألعاب، كما تسلط الضوء على بعض الألعاب المميزة المقدمة لإصدارها الجديد من أجهزة الألعاب.

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أيضاً من المقرر أن تحدد سوني موعد لإطلاق جهاز PlayStation 5 للأسواق، قبل أن تكشف مايكروسوفت عن مستوى تسعير Xbox Series X وموعد إطلاقه للأسواق.

يذكر أن شركة سوني قد بدأت منذ الشهر الماضي في تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز PlayStation 5، دون أن تكشف عن موعد إصدار الجهاز وبدء الشحن للمسخدمين.

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