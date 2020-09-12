تكنولوجيا: صور إعلامية رسمية توضح تصميم هاتفي شاومي Mi 10T Pro 5G وMi 10T 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور إعلامية ثلاثية الأبعاد لهواتف Mi 10T Pro 5G وMi 10T 5G المرتقبة من شاومي، كما إستعرضت التسريبات بعض من مواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

كانت شركة شاومي قد قدمت خلال الشهر الماضي هاتف Mi 10 Ultra، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق الإصدارات الجديدة من السلسلة Mi 10T Pro 5G وMi 10T 5G، التي رصدت بالفعل في صور إعلامية رسمية في إسبانيا.

يختلف تصميم كلاً من هاتفي Mi 10T Pro 5G وMi 10T 5G من الجهة الخلفية عن الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف Mi 10، كما تتميز الإصدارات القادمة بشاشة مسطحة، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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كما تشير التسريبات إلى أن الهواتف الجديدة ستتميز بجودة عرض FHD بلس في الشاشة، مع ثقب صغير الحجم في الجانب الأيسر للكاميرة الأمامية، أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في هاتف Mi 10T Pro 5G، ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في هاتف Mi 10T 5G، كما تشير التوقعات إلى أن المستشعرات الأخرى تدعم تصوير macro وأخر بزوايا عرض واسعة.

ولقد رصد هاتف Mi 10T Pro في قاعدة بيانات Geekbench بنموذح رقم M2007J3SG ورمز”‘apollo”، كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 865 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وقدرة بطارية 5000 mAh، ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب رسمياً عن الهاتفين في السوق الأوروربي قريباً.

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