شاهد العرض التوضيحي الأول لساعة Huawei الذكية التي تعمل بنظام HarmonyOS

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن الإصدار 2.0 من نظام HarmonyOS في وقت سابق من هذا اليوم، واليوم نحن هنا مع الفيديو الأول لجهاز قادم يعمل بنظام التشغيل الجديد. وفقا لأحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فلا تزال الواجهة في طور التطوير، ولكن فريق البحث والتطوير جاهز لعرض واجهة المستخدم لنظام التشغيل الجديد على ساعة ذكية متصلة بلوحة تطوير.

في الفيديو، يمكن رصد بعض الميزات، بما في ذلك ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم، ومستشعر ضربات القلب، وميزة تعقب بعض الأنشطة، وبعض إيماءات التنقل في النظام. أوضح الشخص الذي كان وراء نشر الفيديو أنه لم يستطع تصوير العديد من الميزات بسبب السرية المطلوبة.

Advertisements

هناك إدعاء آخر مثير للإهتمام وهو أن شركة Huawei ستكون جاهزة لإطلاق أول ساعة ذكية لها مُزودة بنظام HarmonyOS بحلول نهاية هذا العام، مما يجعلها أول جهاز محمول يعمل بنظام التشغيل الجديد لأن هذا النظام متوفر بالفعل في بعض المنتجات المنزلية التي تباع في الصين.