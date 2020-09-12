ظهور أدلة جديدة تؤكد مواصفات الهاتف Galaxy S20 Fan Edition، وتلمح لإقتراب الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الشائعات ورأينا كذلك العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتف Galaxy S20 Fan Edition في الفترة الماضية. وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا في الأونة الأخيرة كذلك على أدلة لمحت إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف مثل ظهوره لفترة وجيزة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الفلبين، وهناك دليل آخر يلمح إلى نفس الشيء يتمثل في حصول هذا الهاتف اليوم على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

المصادقة الممنوحة للهاتف Galaxy S20 Fan Edition من قبل هيئة الإتصالات الصينية TENAA لا تؤكد لنا فقط إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، وإنما أكدت لنا كذلك أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وأتاحت لنا فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل إلى السوق بنسختين، واحدة تستخدم المعالج Exynos 990 وتدعم شبكات 4G فقط، ونسخة أخرى تستخدم المعالج Snapdragon 865 وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ووفقا للشائعات، فسوف تصل كلا النسختين إلى الأسواق الأوروبية.

وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي نفسها في كلا النسختين، فكلتاهما ستأتيان مع مواصفات أخرى تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 120Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

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الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. وبالعودة إلى الكاميرا الرئيسية، فهي ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS وستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فالهاتف Galaxy S20 Fan Edition يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، ويدعم ميزة Wireless PowerShare، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة. عمومًا، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition في المستقبل القريب، وعلى الأرجح في أواخر هذا الشهر أو في أوائل شهر أكتوبر المقبل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيكون متوفرًا في تشكيلة واسعة من الألوان.