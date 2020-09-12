Vivo Watch ستصل رسميًا يوم 22 سبتمبر بحجمين، وستُكلف أقل من 150$

فاطمة أيت طالب - دبي - Vivo هي الشركة التالية التي تخطط للدخول إلى سوق الساعات الذكية. ظهرت صورتان للساعة الذكية القادمة من الشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، إلى جانب بعض المواصفات والميزات الرئيسية.

ستصل الساعة الذكية Vivo Watch بحجمين، هما 42mm و 46mm. وعلى ما يبدو، ستوفر كلا النسختين أحزمة عادية قابلة للتبديل، وستعملان بنظام تشغيل مُطور من قبل شركة Vivo نفسها سيُوفر للساعة الذكية Vivo Watch القدرة على العمل لما يصل إلى 18 يومًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك أن الساعة الذكية Vivo Watch ستضم كذلك شاشة من نوع AMOLED، وهيكل مصنوع من الفولاذ المقام للصدأ، وستوفر إمكانية الكشف عن السعرات الحرارية، ومستويات الأوكسجين في الدم، فضلا عن إمكانية الوصول للمساعد الرقمي Jovi. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية ستدعم كذلك إمكانية الدفع عبر المحمول، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستشق طريقها إلى خارج الصين.

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سيبدأ سعر Vivo Watch من 999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 145 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه ظهر ملصق رسمي يشير إلى أنه سيتم الإعلان عن Vivo Watch في اليوم 22 سبتمبر، وهذا ما يعني بأنه لن يتعين علينا الإنتظار طويلاً لمعرفة كافة التنفاصيل حول هذه الساعة الذكية.