تكنولوجيا: قمر صناعى صينى للاستشعار عن بعد يفشل فى الوصول للمدار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل القمر الصناعي البصري للاستشعار عن بعد (جيلين-1 قاوفن 02 سي)، الذي أطلق الساعة 13:02 ظهرا (بتوقيت بكين) اليوم السبت، في دخول مداره المحدد سلفا، وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين –في بيان اليوم- أن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة الصاروخ "كوايتشو-1 إيه"، وتم تحديد أداء غير طبيعي خلال طيران الصاروخ. وأضاف المركز أنه يجري حاليا التحقيق للتعرف على أسباب فشل المهمة.

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