شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتخذ إجراءات قانونية ضد هيئة رقابة أيرلندية بسبب نقل البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة فيس بوك إجراءات قانونية ضد لجنة حماية البيانات الأيرلندية فى محاولة لوقف أمر مقترح قد يمنع الشركة من نقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، حيث قال ممثل الشركة في بيان إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية حث المنظمين على "تبني نهج عملي ومتناسب حتى يتم التوصل إلى حل مستدام طويل الأجل".

وقد بدأت اللجنة الأيرلندية، المنظم الرئيسي لشركة فيس بوك في الاتحاد الأوروبي، تحقيقًا فيما يتعلق بعمليات نقل البيانات، واقترحت بأن الآلية الرئيسية التي تستخدمها شركة فيس بوك لنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي لا يمكن استخدامها عمليًا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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وقال فيس بوك الأربعاء الماضى إن للجنة حماية البيانات فى أيرلندا تعتقد أن الآلية الرئيسية التى تعتمد عليها الشركة لنقل البيانات من الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة لا يمكن استخدامها عمليًا، وأوضحت شركة وسائل التواصل الاجتماعى الأمريكية العملاقة فى تدوينة إنها تعتقد أن الآلية، (SCCs)، قد اعتبرت صالحة من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى فى يوليو، مضيفة: "سنواصل نقل البيانات امتثالًا لقرار CJEU الأخير وحتى نتلقى المزيد من الإرشادات."

وتنبع الحجة من مخاوف الاتحاد الأوروبى من أن نظام المراقبة فى الولايات المتحدة قد لا يحترم حقوق الخصوصية لمواطنى الاتحاد الأوروبى عندما يتم إرسال بياناتهم الشخصية إلى الولايات المتحدة للاستخدام التجارى.

جدير بالذكر أنه يتم استخدام هذه الآلية من قبل آلاف الشركات لنقل بيانات الأوروبيين حول العالم للخدمات التى تتراوح من البنية التحتية السحابية واستضافة البيانات وكشوف الرواتب والتمويل إلى التسويق.