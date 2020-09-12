“زووم” يعزز إجراءاته الأمنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 12:41 مساءً

كإجراء جديد لزيادة الأمان بعد ارتفاع شعبيته خلال جائحة انتشار فيروس ”كورونا“، عزز تطبيق مكالمات الفيديو ”زووم”، ميزة المصادقة الثنائية (2FA)

تتطلب ميزة تسجيل الدخول من المستخدمين توفير جزء إضافي من المعلومات، مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول وكذلك كلمة المرور.

وقال التطبيق الشهير إن هذه الميزة التي تعد اختيارية، ستساعد المستخدمين على الحماية من المتسللين واختراق الحسابات، التي تؤدي إلى سرقة الهوية والاختراقات الأمنية.

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وكان قد شهد تطبيق ”زووم“ زيادة هائلة في عدد مستخدميه حول العالم هذا العام، نظرا لقواعد التباعد الاجتماعي، الذي جعل ملايين الموظفين حول العالم على العمل من منازلهم.

وتسبب ذلك في قيام الشركة بطرح ميزات جديدة تهدف إلى تصحيح الثغرات الأمنية التي سمحت بمشكلات مثلما عرف بـ Zoombombing ، والتي تشير إلى التطفل غير المرغوب فيه من المتسللين عبر الإنترنت في مكالمات الفيديو الجماعية.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه: ”تهدف المصادقة الثنائية إلى حماية المستخدمين ومنع الخروقات الأمنية مباشرة من نظامنا الأساسي“.

وأضافت أنه باستخدام هذه الميزة، يمكن للمؤسسات تقليل مخاطر سرقة الهوية والانتهاكات الأمنية عن طريق طبقة أمان إضافية تمنع الجهات السيئة من التسلل للحسابات بطرقهم الخاصة.

وكانت ”زووم“ قد أصدرت منتجا جديدا خاصا بها Zoom for Home يعمل باللمس وتبلغ قيمته 600 دولار.