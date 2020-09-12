تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم هاتف HTC WILDFIRE E LITE المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد HTC للإعلان قريباً عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان WILDFIRE E LITE، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هذا الإصدار.

نشر Evan Blass صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هاتف HTC القادم WILDFIRE E LITE وفقاً للتفاصيل التي جاءت على منصة جوجل بلاي، والتي أكدت على أن الهاتف يتميز بدقة عرض 720 في 1440 بيكسل، مع أبعاد 18:9، كما تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن إطار كبير الحجم في محيط الشاشة.

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كما يضم الإطار الأيمن لهاتف WILDFIRE E LITE زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، وتوضح الصور تصميم الهاتف من البلاستيك، كما تضم الجهة الخلفية في الجزء العلوي إلى اليسار فلاش LED، وإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

أيضاً تقدم HTC هاتف WILDFIRE E LITE بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10، من جانب أخر يضم الهاتف رقاقة معالج Helio A20 من MediaTek، بعدد 4 من أنوية Cortex-A53.

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