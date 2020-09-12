تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على خطط ابل لتطوير هاتف iPhone قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Ice Universe عن المحادثات القائمة بين ابل Samsung Display للحصول على نماذج من الشاشات القابلة للطي.

في تسريبات نشرت خلال عام 2017 أشير إلى أن ابل تستعد لتطوير هاتف أيفون جديد قابل للطي، واليوم تأتي تسريبات جديدة لتؤكد عل إستمرار خطط ابل في العمل على إنتاج هذا الإصدار.

تتوسع كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإصدارات جديدة في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث قدمت سامسوتج اثنان من الإصدارات من سلسلة الهواتف القابلة للطي مثل Z Fold2، وZ Flip، كما قدمت هواوي وموتورولا أيضاً إصدارات من الهواتف الذكية القابلة للطي أو المميزة بتصميم صدفي.

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ولقد أكدت التسريبات التي جاءت من Ice Universe اليوم على أن ابل بدأت في محادثات مع سامسونج للحصول على عينات من الشاشات القابلة للطي، كما أشارت تقارير سابقة إلى أن ابل بدأت بالفعل في العمل على تطوير النماذج الأولية من الأجهزة المميزة بالشاشات القابلة للطي بخاصية اللمس.

وتشير التسريبات إلى أن ابل لم تصل إلى التصميم النهائي لهذا الإصدار، حيث رصدت بالفعل صور لبراءات إختراع سجلت من ابل، تقدم فكرة عن رؤية ابل في تصميم هذه الفئة من الهواتف، وتشير بعض التوقعات إلى أن ابل تتجه لتصميم يحاكي Surface Duo، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن إصدار ابل سيتبنى تصميم سامسونج في الهواتف القابلة للطي، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار لاحقاً.

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