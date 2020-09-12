الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto E7 Plus مع شاشة بحجم 6.5 إنش، والمعالج SD460

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت بالأمس عن الهاتف Moto G9 Plus، قررت شركة موتورولا الآن أيضًا إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Moto E7 Plus في البرازيل ليكون بذلك الهاتف الإقتصادي الأحدث من الشركة التي تسعى مع هواتفها الذكية الجديدة المتوالية لإستعادة جزء من حصتها السوقية التي خسرتها لصالح سامسونج وآبل وHuawei وبقية الشركات الصينية الأخرى على مدار السنوات الماضية.

الهاتف Moto E7 Plus الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

الهاتف Moto E7 Plus الجديد يضم كذلك كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل والكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Moto E7 Plus الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 من شركة جوجل.

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هذا الهاتف الأحدث من شركة موتورولا متاح الآن في البرازيل باللونين الأزرق والبني، ويُكلف ما يُعادل 255 دولار أمريكي، ولكنه سيشق طريقه للمزيد من الأسواق حول العالم في قادم الأيام والأسابيع.