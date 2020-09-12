Petal Search من شركة Huawei يتحول إلى محرك بحث متكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - عمل Huawei App Gallery كمتجر لتطبيقات الأندرويد تابع لشركة Huawei منذ فترة، ولكن في شهر يونيو الماضي، قامت الشركة الصينية بإطلاق Petal Search، وهو محرك بحث يوفر لك تحميل ملفات APK للتطبيقات الشائعة التي لم تتوفر بعد في متجر Huawei App Gallery. الآن، إكتسب محرك البحث Petal Search المزيد من الميزات المفيدة مما مكنه من العمل كمحرك بحث مستقل بصرف النظر عن مساعدتك في العثور على التطبيقات.

يعمل تطبيق Petal Search الآن كمحرك بحث عام يوفر نتائج للإستعلامات العادية جنبًا إلى جنب مع الأخبار والصور ومقاطع الفيديو. يمكنك أيضًا إستخدامه للتسوق وحجز الرحلات الجوية تمامًا مثل Google و Bing. تم توفير نتائج البحث للإختبارات التي قمنا بها من قبل محرك البحث Bing التابع لشركة مايكروسوفت على الرغم من أن تقارير أخرى تدعي أن مناطق مثل إسبانيا وتركيا تتميز بفهرسة مستقلة مباشرة من Huawei.

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يمكنك أيضًا إضافة أداة ( Widget ) الخاصة بمحرك البحث Petal Search مباشرة على شاشتك الرئيسية لتسهيل الوصول إليها. وفقًا للتقارير، تتطلع شركة Huawei إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لمحرك البحث Petal Search من خلال دمج مساعدها الرقمي Celia في محاولة لتُصبح مستقلة عن جوجل في عالم البحث. سنكون في حالة ترقب للإطلاع على المزيد من الأشياء التي سيأتي بها Petal Search، ولكن في الوقت الراهن، لا يزال العمل قيد التنفيذ.