Apple One سيكون هو الإسم الذي ستُطلقه آبل على خدمة الإشتراك الشاملة الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، قامت شركة آبل بإطلاق العديد من الخدمات التي تستند على نظام الإشتراك، بما في ذلك Apple Music و Apple Arcade و +Apple News و +Apple TV، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى، ومن غير عادة آبل أن تدير كل هذه الخدمات بشكل منفصل. وهذا هو سبب إستعداد الشركة لإطلاق خدمة إشتراك واحدة تجمع جميع هذه الخدمات تحت مظلتها.

كما هو متوقع، ستقوم شركة آبل بإطلاق الإسم ” Apple One ” على هذه الخدمة. تم إكتشاف العديد من الأدلة التي تشير إلى هذه الخدمة في ملف APK الخاص بالنسخة التجريبية من تطبيق Apple Music لمنصة الأندرويد. ستكون Apple Music جزءًا من خدمة الإشتراك هذه، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة ضبابية بعض الشيء.

سمعنا لأول مرة عن خطط آبل لإطلاق حزمة واحدة شاملة في شهر أغسطس، عندما أشارت إحدى الشائعات إلى أنه ستكون هناك أربع خطط على الأقل ضمن هذه الخدمة. أرخص خطة ستشمل Apple Music و +Apple TV. هناك بالفعل خطة تشمل Apple Music و +Apple TV، ولكنها مخصصة للطلاب فقط علمًا أن هذه الخطة تُكلف 5 دولارات شهريًا.

هناك شيئين مثيرين للإهتمام هنا. أولاً، ستُطمئن واجهة التطبيق المستخدمين إلى أن الإشتراك في خدمة Apple One لن يتداخل مع إشتراكهم الحالي في Apple Music. ثانيًا، لا يمكنهم الإشتراك فعليًا من تطبيق الأندرويد، فهم بحاجة إلى القيام بذلك من جهاز iOS أو Mac. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى تجنب دفع آبل لنحو 30 في المئة من قيمة الإشتراكات لشركة جوجل.

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تفرض شركة آبل نفسها خصمًا على الإشتراكات على نظام iOS نفسه، وهو سبب الجدل الذي دار بينها وبين شركة Epic Games التي تقف وراء لعبة Fortnite.

على أي حال، آبل لديها حدث كبير قادم في اليوم 15 سبتمبر، والذي من المفترض أن يركز على Apple Watch جديدة، ولكن لا تتفاجأ في حالة إذا كانت خدمة Apple One جزءًا من هذا الحدث أيضًا.