شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تفضل غلق تيك توك بالولايات المتحدة بدلا من إجبارها على بيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر على دراية مباشرة بقضية تيك توك فى أمريكا إن بكين تعارض البيع الإجبارى لعمليات تيك توك فى الولايات المتحدة من قبل مالكها الصينى بايت دانس، وتفضل غلق تطبيق الفيديو القصير فى الولايات المتحدة، فيما تجرى حاليا ByteDance محادثات لبيع أعمال TikTok الأمريكية لمشترين محتملين، بما فى ذلك مايكروسوفت وOracle منذ أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى بحظر الخدمة إذا لم يتم بيعها.

وقد أعطى ترامب ByteDance موعدًا نهائيًا فى منتصف سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة، ومع ذلك، يعتقد مسئولين صينيون أن البيع الإجبارى سيجعل كلاً من ByteDance والصين يبدوان ضعيفين فى مواجهة ضغوط واشنطن، حسبما قالت المصادر، التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموقف.

وقال بايت دانس فى بيان لرويترز إن الحكومة الصينية لم تقترح عليها قط أن تغلق تيك توك فى الولايات المتحدة أو فى أى أسواق أخرى، وقال مصدران إن الصين مستعدة لاستخدام التنقيحات التى أجرتها على قائمة صادرات التكنولوجيا فى 28 أغسطس لتأجيل أى اتفاق توصلت إليه بايت دانس، إذا كان عليها ذلك.

ولم يرد المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الصينى ووزارتى الخارجية والتجارة على الفور على طلبات التعليق المرسلة بعد ساعات العمل، وردا على سؤال عن ترامب وتيك توك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان فى مؤتمر صحفى دورى إن الولايات المتحدة تسيء استخدام مفهوم الأمن القومى، وحثها على التوقف عن قمع الشركات الأجنبية.

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صدام بين القوى

وقد ذكرت رويترز أن المشترين المحتملين لـ TikTok كانوا يناقشون أربع طرق لهيكلة استحواذ من ByteDance، وضمن هذه، لا يزال بإمكان ByteDance المضى قدمًا فى بيع أصول TikTok الأمريكية دون موافقة وزارة التجارة الصينية من خلال بيعها بدون خوارزميات رئيسية.

وقد وقعت ByteDance ومؤسسه Zhang Yiming فى مواجهة بين القوتين البارزين فى العالم، فيما أصدر ترامب الشهر الماضى أمرين تنفيذيين يتطلبان من ByteDance بيع أصول TikTok الأمريكية أو مواجهة الحظر فى البلاد، حيث يحظى التطبيق بشعبية كبيرة بين المراهقين.

كما انتقد المسؤولون الأمريكيون أمان التطبيق وخصوصيته، مشيرين إلى أنه قد تتم مشاركة بيانات المستخدم مع بكين. قالت TikTok إنها لن تمتثل لأى طلب لمشاركة بيانات المستخدم مع السلطات الصينية.

فيما قالت بكين إنها تعارض بشدة أوامر ترامب التنفيذية، وفى 28 أغسطس تحركت لإعطاء نفسها رأيًا فى العملية، ومراجعة قائمة التقنيات التى ستحتاج إلى موافقة الحكومة الصينية قبل تصديرها. قال الخبراء إن خوارزمية توصية TikTok ستندرج تحت هذه القائمة، و

قال المنظمون الصينيون الأسبوع الماضى إن القواعد لا تستهدف شركات معينة لكنهم أعادوا تأكيد حقهم فى إنفاذها.