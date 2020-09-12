شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Android 11 Go سيمكنه تشغيل التطبيقات بشكل أسرع بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل Android 11 مؤخرًا والآن تقدم نظرة مفصلة عن نظامها Android 11 (إصدار Go)، ولعل واحدة من أكبر الميزات الجديدة هو أنه سيعمل على الأجهزة التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت أو أقل، وهو ما يمثل ارتفاعاً من Android 10 (إصدار Go)، والذي تم تصميمه للأجهزة ذات ذاكرة الوصول العشوائي أقل من 1.5 جيجابايت.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، وأكدت جوجل، سيأتي Android 11 Go بهواتف جديدة فقط مع هذا القدر الكبير من الذاكرة، وليس الهواتف السابقة.

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نظام أندرويد الجديد

ستطلق التطبيقات أيضًا أسرع بنسبة 20% مما كانت عليه في Android 10 (إصدار Go)، ويضيف Android 11 (إصدار Go) نظام تنقل قائم على الإيماءات يمكنك استخدامه للتمرير حول واجهة مستخدم الهاتف.

كشفت جوجل أيضا، أن الأمر متروك لمصنعي المعدات الأصلية فيما إذا كانوا يريدون وضع Android 11 Go على جهاز بدلاً من Android 10 Go.

و لن تقدم جوجل أي أمثلة للأجهزة التي يمكنها الحصول على التحديث، ولكن إذا كان لديك هاتف يمكنه الترقية إلى Android 11 (إصدار Go) الآن، فيمكنك تجربة ميزات جديدة مثل الإشعارات المجمعة من تطبيقات الدردشة في إشعاراتك، مثل Android 11، ومنح التطبيقات أذونات لمرة واحدة لـ أشياء مثل الميكروفون أو الكاميرا.