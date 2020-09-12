تكنولوجيا: هواوي تدعم محرك بحث Petal بتجربة متكاملة للبحث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي مؤخراً عن التحديث الجديد لمحرك بحث Petal الذي يجلب مجموعة من المميزات تدعم المستخدم في تجربة متكاملة في البحث.

كانت شركة هواوي قد أضافت محرك بحث Petal لمتجر App Gallery خلال شهر يونيو، حيث قدم محرك البحث للمطوريين ملفات APK لدعم المطوريين في جلب محرك البحث في التطبيقات.

ولقد إستعرضت هواوي خلال مؤتمر المطوريين الأخير المميزات التي تقدم في تحديث محرك بحث Petal الآن، والتي تتيح لمحرك البحث العمل بشكل مستقل، مع دعم المستخدم أيضاً في البحث عن التطبيقات.

ومن المقرر أن يدعم تطبيق Petal Search المستخدمين الآن كمحرك بحث شامل كما يقدم نتائج للتساؤلات أو العناوين المختلفة، كما يدعم المستخدم بنتائج بحث عن الصور، والأخبار وأيضاً مقاطع الفيديو.

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يمكن أيضاً لتطبيق محرك بحث Petal أن يقدم الدعم للمستخدمين الآن في التسوق، أو في حجز الرحلات الجوية بنفس التجربة المقدمة على محرك جوجل وBing.

كما يمكن للمستخدمين الآن إضافة أداة Petal في الشاشة الرئيسية لتجربة أكثر سلاسة وسرعة في البحث من خلال الشاشة الرئيسية، كما أكدت هواوي على العمل الآن على تحسين تجربة المستخدم في محرك Petal بحث مع العمل على توافق محرك البحث مع مساعد هواوي الرقمي Celia خلال الفترة القادمة.

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