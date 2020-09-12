بعض الهواتف العاملة بـ EMUI 11 ستتمكن من تثبيت وتشغيل نظام HarmonyOS

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Huawei قبل يومين عن الإصدار 2.0 من نظام HarmonyOS وأكدت أنه سيعمل على تشغيل الهواتف الذكية في العام 2021. ومن المثير للإهتمام أنك قد لا تحتاج إلى شراء هاتف جديد لتتمكن من إستخدام هذا النظام، فبعض الأجهزة التي تعمل بروم EMUI 11 ستتمكن من تثبيت وتشغيل نظام التشغيل الجديد.

من غير الواضح ما إذا كانت جميع الهواتف الذكية التي تعمل بروم EMUI 11 ستحصل على نظام HarmonyOS أو ما إذا كانت شركة Huawei ستجلب هذا النظام لطرازات محددة فقط. وعلاوة على ذلك، فنحن لا نعرف أيضًا ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من العودة إلى روم EMUI 11 الذي يستند على نظام الأندرويد بعد تجربة نظام التشغيل التابع لشركة Huawei أم لا.

صرح أحد ممثلي شركة Huawei لموقع Android Authority بالقول : ” نعم، ستكون الأجهزة التي تعمل بروم EMUI 11 الجديد الذي يستند على نظام الأندرويد مؤهلة للترقية إلى نظام HarmonyOS في المستقبل “.

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إعتبارًا من 10 سبتمبر، أصبح نظام HarmonyOS متاحًا للأجهزة التي تتطلب الكثير من قوة المعالجة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للإرتداء والتلفزيونات الذكية، وأنظمة الترفيه للسيارات. في العام المقبل، وبالضبط إبتداءً من شهر أبريل سيكون HarmonyOS مفتوحًا للأجهزة المتوسطة القوة والتي تضم ما يصل إلى 4GB من الذاكرة العشوائية، ولكن سيتعين على الأجهزة الرائدة التي تضم أكثر من 4GB الإنتظار حتى شهر أكتوبر من العام المقبل للحصول على نظام التشغيل الجديد. ستساعد شركة Huawei المطورين على إعداد تطبيقاتهم لنظام التشغيل الجديد من خلال منحهم الوصول إلى النسخة التجريبية من نظام HarmonyOS للهواتف الذكية في شهر ديسمبر 2020.

ومع ذلك، قد يمر عام قبل أن تتمكن هواتف Huawei P40 Series الرائدة من تثبيت نظام التشغيل الجديد. ومع ذلك، لدى Huawei و Honor قائمة من الهواتف المتوسطة المُتحررة من تبعية جوجل لكونها تعتمد على حزمة التطبيقات والخدمات Huawei Mobile Services التي تضم إلى غاية الآن أكثر من 96 آلف تطبيق، وهي الحزمة التي من المفترض أن يدعمها نظام HarmonyOS منذ اليوم الأول.