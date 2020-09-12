شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيف تمنع وصول المكالمات المزعجة لهاتفك عبر بعض التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك عدد من الخدمات مثل Nomorobo و RoboKiller و Hiya ، المصممة لمنع المكالمات الآلية من الرنين على هاتفك.

تعتمد هذه الخدمات في جوهرها على قائمة محدثة باستمرار من المتصلين الآليين ومرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتستخدم قاعدة البيانات هذه لإيقاف المكالمات المزعجة.

تقوم الخدمة بتشغيل القائمة الضخمة من أرقام الاحتيال، وإذا عثرت على تطابق، فسيتم إغلاق المكالمة الواردة قبل أن تصل إليك.

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تسمح لك جميعها بالحفاظ على قائمتك السوداء الشخصية للأرقام التي قد تزعجك، وتضع القائمة البيضاء بالأرقام التي تريد الوصول إليها.

ويعمل البعض عن طريق تنزيل قائمة جهات اتصال مخصصة، منفصلة عن جهات الاتصال العادية، إلى هاتفك.

لكن كلاً من iOS و Android منح هذه الخدمات مؤخرًا مزيدًا من الحرية للسيطرة على تطبيق هاتفك ومنع الحمقى من الوصول إليك، ولكن على iPhone، سيتعين عليك تمكينهم في تطبيق الإعدادات ومنحهم أذونات معرف المتصل قبل أن يتمكنوا من بدء العمل.