“روبوت تاكسي”.. أول خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في الصين

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أول خدمة سيارات الأجرة الروبوتية في الصين
أعلنت شركة ”بايدو“ التقنية الصينية ، عن إطلاق خدمة ”روبوت تاكسي“ Apollo Go robotaxi في بكين، مما يجعلها أول خدمة سيارات ذاتية القيادة تعمل في عاصمة البلاد.
وتشمل خدمة ”Apollo Go“ في بكين 100 محطة نقل وإنزال عبر العديد من المناطق السكنية والتجارية، وقالت ”بايدو“ إن لديها أطول شبكة طرق لاختبار القيادة الذاتية في الصين.
وبدأت الشركة الصينية خدمتها بـ 40 مركبة ذاتية القيادة في بكين، وسيكون هناك سائقون بشريون مرافقون للروبوتات خلف عجلة القيادة، على الرغم من أن الهدف النهائي هو توفير تجربة تاكسي دون سائق.
وسيتمكن الركاب من الترحيب بالروبوتات الخاصة في الخدمة من خلال الاشتراك بخرائط ”بايدو“ أو على موقع ويب ”أبولو“.
وبالرغم من ذلك، كانت رحلات Apollo Go مجانية عندما تم إطلاقها في مدينة سانغتشو لأول مرة.
وبدأت ”بايدو“ اختبار سياراتها ذاتية القيادة في بكين في ديسمبر 2019، ثم حصلت على إذن لفتح خدمات ”أبولو جو“ للعامة.
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